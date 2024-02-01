مارب تشهد تخرج دفعة جديدة من خريجي الشرطة العسكرية

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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احتفت مدرسة الشرطة العسكرية بمحافظة مأرب، اليوم، بتخرج الدفعة العاشرة شرطة عسكرية والتي انعقدت خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وخلال الحفل، أشاد نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، بجهود مدرسة الشرطة العسكرية في تأهيل وتدريب منسوبيها ورفع كفاءتهم بما يمكنهم في أداء واجباتهم في جانب الضبط العسكري بالشكل المطلوب.

وهنأ اللواء العابسي، ضباط وصف وجنود الشرطة العسكرية بمناسبة حلول العام التدريبي والقتالي والإعداد المعنوي الجديد 2024م.. مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال التدريب والتأهيل في مختلف التخصصات والمجالات.

ومن جانبه، استعرض مدير مدرسة الشرطة العسكرية العميد فيصل غيثان، إنجازات المدرسة خلال العام المنصرم، وكذا الخطط والبرامج الخاصة بالعام التدريبي والقتالي الجديد 2024 .. مؤكداً الحرص على أن يكون طلبة المدرسة مؤهلين بالمهارات القتالية، ومسلحين بالتقاليد العسكرية ولديهم القدرة الكاملة على تنفيذ المهام الشرطوية بكل حزم واقتدار.

وشهد الحفل، الذي حضره مدير دائرة التوجيه المعنوي العميد الركن أحمد الأشول، ورئيس عمليات قوات الشرطة العسكرية العميد الركن محمد الحاضري، عرضًا لوحدات رمزية عكست مستوى القدرات والمهارات التي تلقوها خلال الدورة. كما جرى تكريم أوائل الدورة بالشهادات التقديرية والدروع التذكارية.