توكل كرمان: ستعض امريكا وإسرائيل اصابع الندم لو زاد الضغط على قطر بخصوص قادة حماس

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ارتفعت في الآونة الأخيرة بعض الاصوات الداعمة للتيار الصهيوني المطالبة بطرد قادة حماس من دولة قطر وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية.
الناشطة اليمنية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أوضحت في منشور لها على منصة الفيسبوك رصده محرر مارب برس "ان اسرائيل ومعها امريكا سوف تعض اصابع الندم كثيرا في حال تم تنفيذ تلك المطالب او الضغوط التي تمارس على قطر، حيث قالت توكل كرمان "لو زاد الضغط الأمريكي الاسرائيلي على قطر بشأن وجود قيادات حماس فيها فمن السهولة ان تطلب منهم الدوحة مغادرة أراضيها إلى طهران ، حينها ستعض اسرائيل ومعها امريكا اصابع الندم كثيرا.
وأضافت في منشورها " هناك حل وحيد لكي لا تتكرر هجمات ٧ اكتوبر كثيرا وبصورة اشد بأسا ، وهو حل القضية الفلسطينية بطريقة عادلة ومرضية للفلسطينيين.
وقالت "يمكن شرح القضية الفلسطينية بعبارة واحدة " ارض محتلة وشعب مهجر "
، العودة إلى الديار وانهاء الاحتلال يمثل الحد الأدنى من العدالة المرضية للفلسطينيين ،
او فلا استقرار ولا سلام في المنطقة برمتها.