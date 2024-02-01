لغم حوثي يفتك بقدمي ويد طفل كان يرعى أغنامه في حيران حجة

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انفجر لغم من مخلفات مليشيا الحوثي، بطفل كان يرعى أغنامه في منطقة محررة بمحافظة حجة (شمال غربي اليمن).
وقالت مصدر محلي، اليوم الخميس 1 فبراير/ شباط 2024، إن الطفل (عمر ساحلي ـ 15عاماً) الذي كان يرعى أغنامه في مديرية حيران انفجر به لغم من مخلفات مليشيا الحوثي ما أدى إلى إصابته بإعاقة دائمة وفقا لوكالة خبر للانباء.
وأضافت المصادر أن الطفل "ساحلي" فقد قدميه وقد بترت من منتصفهما، كما بترت أطراف إحدى يديه، وذلك في أحدث ضحايا الألغام الحوثية التي تستهدف ملايين اليمنيين.