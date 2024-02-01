عدن.. الحكومة تبحث عن 9 صياديين مفقودين وتناقش عدة تدابير لمواجهة خطر الحوثيين من بينها ''انشاء غرفة عمليات مشتركة'' الحكومة اليمنية تضع مطلبين على الإتحاد الأوروبي وتشرح الغرض الدعائي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام ميسي في المباراة المرتقبة مساء اليوم مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مشاركة مهمة لليمن هل وبخت السعودية ''الانتقالي الجنوبي'' وأجبرته على حذف بيانه الأخير؟ حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة على وقع تصعيد عسكري متبادل خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخ باليستي و3 مسيرات بأقل من ساعة.. هجوم جديد في البحر الأحمر لأول مرة فصائل مسلحة من دولة عربية تعلن استهداف ميناء حيفاء الإسرائيلي بمسيرات سامسونغ تطور ميزة لهواتفها قد تنقذ ملايين الأرواح إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة التبادل المقترحة
ناقش اجتماع حكومي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الخميس تدابير لضمان سلامة الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر وخليج عدن، مع تزايد الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن منذ 19 نوفمبر الماضي.
وفي التفاصيل ناقش وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر ، مع وكيل مصلحة خفر السواحل العميد سعيد علي، تعزيز التنسيق لضمان سلامة الصيادين في البحر الأحمر وخليج عدن.
وتطرق الاجتماع، الذي حضره رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر الأحمر المهندس خالد الشمسي، آلية التنسيق بهدف تعزيز الحماية الأمنية، لمجابهة الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة، نتيجة تداعيات الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي، والتي نتج عنها تهديد الملاحة البحرية، وتعرض حياة الصيادين لمخاطر كبيرة، وفق وكالة سبأ.
وناقش الاجتماع التصور العام حول إنشاء غرف عمليات مشتركة، ووضع آلية عمل لها في تنظيم دخول وخروج الصيادين أثناء رحلاتهم، وتتبع تنقلاتهم بين المحافظات الساحلية بهدف حمايتهم، والبحث في إيجاد وسائل تنظيم البلاغات لحفظ أمن والسلامة البحرية.
كما وقف الاجتماع أمام الجهود الجارية في البحث عن ثمانية صيادين في البحر الأحمر، فقدو بتاريخ 19 ديسمبر 2023، حيث تم الاتفاق على مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة، للقيام باستكمال عملية البحث والتحري عن الصيادين المفقودين.