النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام ميسي في المباراة المرتقبة مساء اليوم

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 22

رصد محرر ''مأرب برس'' اليوم الخميس منشورا على الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي تضمن صورة لبعض نجوم النادي ليس من بينهم رونالدو، ترويجا للمباراة المرتقبة التي تجمع النادي السعودي مع انتر ميامي الامريكي بقيادة الاسطورة. ليونيل ميسي، مساء اليوم.

وكانت الجماهير تترقب مواجهة جديدة وصفت بـ ''الرقصة الاخيرة'' بين النجمين الا ان التقارير تحدثت عن غياب رونالدو عن المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة تعرض لها قبل ايام في التمرينات.

حساب نادي النصر كتب على الصورة تعليقا يؤكد ضمنيا غياب رونالدو عن المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء اليوم، قال فيه:

Time to meet Inter Miami

الشــوق لرجعتـه لا يُحتمـل

الـيــوم يظهـر العالمي

#النصر_انتر_ميامي

وتعرض رونالدو لإصابة خلال تواجد فريقه في الصين مما أدى لإلغاء المباراتين الوديتين هناك وعودة الفريق مبكرا إلى الرياض، وأكد كاسترو امس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي مساء اليوم ضمن كأس موسم الرياض، أن اللاعب البرتغالي في المرحلة الأخيرة من التأهيل ويتوقع انضمامه للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

والتقى ميسي ورونالدو تاريخيا في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.حقق ميسي فيها 20 انتصارا مقابل فوز رونالدو في 13 مباراة، أما التعادل فسيطر على 6 مواجهات بينهما.