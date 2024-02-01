النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام ميسي في المباراة المرتقبة مساء اليوم مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مشاركة مهمة لليمن هل وبخت السعودية ''الانتقالي الجنوبي'' وأجبرته على حذف بيانه الأخير؟ حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة على وقع تصعيد عسكري متبادل خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخ باليستي و3 مسيرات بأقل من ساعة.. هجوم جديد في البحر الأحمر لأول مرة فصائل مسلحة من دولة عربية تعلن استهداف ميناء حيفاء الإسرائيلي بمسيرات سامسونغ تطور ميزة لهواتفها قد تنقذ ملايين الأرواح إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة التبادل المقترحة نشاط المصانع في الصين يتوسع بفضل زيادة طلبيات التصدير خبر مفاجئ لمحبي تيك توك.. ملايين الأغاني ستختفي خلال ساعات
رصد محرر ''مأرب برس'' اليوم الخميس منشورا على الحساب الرسمي لنادي النصر السعودي تضمن صورة لبعض نجوم النادي ليس من بينهم رونالدو، ترويجا للمباراة المرتقبة التي تجمع النادي السعودي مع انتر ميامي الامريكي بقيادة الاسطورة. ليونيل ميسي، مساء اليوم.
وكانت الجماهير تترقب مواجهة جديدة وصفت بـ ''الرقصة الاخيرة'' بين النجمين الا ان التقارير تحدثت عن غياب رونالدو عن المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل من اصابة تعرض لها قبل ايام في التمرينات.
حساب نادي النصر كتب على الصورة تعليقا يؤكد ضمنيا غياب رونالدو عن المباراة التي تقام الساعة التاسعة مساء اليوم، قال فيه:
Time to meet Inter Miami
الشــوق لرجعتـه لا يُحتمـل
الـيــوم يظهـر العالمي
#النصر_انتر_ميامي
وتعرض رونالدو لإصابة خلال تواجد فريقه في الصين مما أدى لإلغاء المباراتين الوديتين هناك وعودة الفريق مبكرا إلى الرياض، وأكد كاسترو امس الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إنتر ميامي مساء اليوم ضمن كأس موسم الرياض، أن اللاعب البرتغالي في المرحلة الأخيرة من التأهيل ويتوقع انضمامه للتدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.
والتقى ميسي ورونالدو تاريخيا في 39 مباراة بكل البطولات، بواقع 17 مواجهة في الدوري الإسباني، و7 مرات في دوري أبطال أوروبا، و6 في كأس الملك الإسباني و6 في كأس السوبر، فضلًا عن مباراتين وديتين مع المنتخبات، ومباراة في كأس موسم الرياض.حقق ميسي فيها 20 انتصارا مقابل فوز رونالدو في 13 مباراة، أما التعادل فسيطر على 6 مواجهات بينهما.