النصر السعودي يحسم الجدل حول مشاركة رونالدو أمام ميسي في المباراة المرتقبة مساء اليوم مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مشاركة مهمة لليمن هل وبخت السعودية ''الانتقالي الجنوبي'' وأجبرته على حذف بيانه الأخير؟ حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة على وقع تصعيد عسكري متبادل خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخ باليستي و3 مسيرات بأقل من ساعة.. هجوم جديد في البحر الأحمر لأول مرة فصائل مسلحة من دولة عربية تعلن استهداف ميناء حيفاء الإسرائيلي بمسيرات سامسونغ تطور ميزة لهواتفها قد تنقذ ملايين الأرواح إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة التبادل المقترحة نشاط المصانع في الصين يتوسع بفضل زيادة طلبيات التصدير خبر مفاجئ لمحبي تيك توك.. ملايين الأغاني ستختفي خلال ساعات
شارك المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية اللواء فائز غلاب في الاجتماع الخاص بمناقشة واقرار مشروع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم اساءة استخدام تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات، الذي تنفذه الامم المتحدة في نيويورك.
اللواء الدكتور فائز غلاب قال ان المشاركة كانت مهمة بالنسبة لنا ولكل دول العالم لايجاد صيغة ونصوص قانونية تتفق عليها كافة الدول للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقليل خسائرها على الدول والكيانات والأفراد على حد سواء بتعاون وتظافر جهود المجتمع الدولي باعتبار الجرائم الألكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي رافقت تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات حيث ارتبطت باكثر الانشطة والاعمال الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والانتاجية والامنية وغيرها المرتبطة بالدول والكيانات والافراد بهذه التقنية.
واكد المفتش العام ان مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتطلب ايجاد نصوص قانونية على المستوى المحلي تعالج هذه الجرائم بالشكل المطلوب.. مستعرضا جهود بلادنا في هذا المجال والشوط الذي قطعته رغم الامكانيات البسيطة والظروف الصعبة التي تعيشها.