مشروع اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مشاركة مهمة لليمن

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شارك المفتش العام بوزارة الداخلية اليمنية اللواء فائز غلاب في الاجتماع الخاص بمناقشة واقرار مشروع اتفاقية دولية لمكافحة جرائم اساءة استخدام تكنلوجيا الاتصالات والمعلومات، الذي تنفذه الامم المتحدة في نيويورك.

اللواء الدكتور فائز غلاب قال ان المشاركة كانت مهمة بالنسبة لنا ولكل دول العالم لايجاد صيغة ونصوص قانونية تتفق عليها كافة الدول للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقليل خسائرها على الدول والكيانات والأفراد على حد سواء بتعاون وتظافر جهود المجتمع الدولي باعتبار الجرائم الألكترونية من الجرائم المستحدثة والمتطورة التي رافقت تطور وسائل الاتصال وتقنية المعلومات حيث ارتبطت باكثر الانشطة والاعمال الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والانتاجية والامنية وغيرها المرتبطة بالدول والكيانات والافراد بهذه التقنية.

واكد المفتش العام ان مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتطلب ايجاد نصوص قانونية على المستوى المحلي تعالج هذه الجرائم بالشكل المطلوب.. مستعرضا جهود بلادنا في هذا المجال والشوط الذي قطعته رغم الامكانيات البسيطة والظروف الصعبة التي تعيشها.