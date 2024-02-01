هل وبخت السعودية ''الانتقالي الجنوبي'' وأجبرته على حذف بيانه الأخير؟ حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة على وقع تصعيد عسكري متبادل خلال الـ 24 ساعة الماضية صاروخ باليستي و3 مسيرات بأقل من ساعة.. هجوم جديد في البحر الأحمر لأول مرة فصائل مسلحة من دولة عربية تعلن استهداف ميناء حيفاء الإسرائيلي بمسيرات سامسونغ تطور ميزة لهواتفها قد تنقذ ملايين الأرواح إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة التبادل المقترحة نشاط المصانع في الصين يتوسع بفضل زيادة طلبيات التصدير خبر مفاجئ لمحبي تيك توك.. ملايين الأغاني ستختفي خلال ساعات السودان..قادة ومسؤولين كبار يجريان أول محادثات رفيعة المستوى في دولة خليجية قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ظهر اليوم الخميس تلقيها بلاغ عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.
ولم ترد تفاصيل اكثر عن الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر (الواحدة ظهرا).
وفي وقت سابق اليوم أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باليمن صوب خليج عدن، فضلاً عن 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.
وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، الخميس، أن المدمرة كارني أسقطت الصاروخ الباليستي إلى جانب الطائرات المسيرة الثلاث في محيط تمركزها مساء أمس الأربعاء.
وبينت أن الصاروخ أطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف أمس، بينما المسيرات عند التاسعة و10 دقائق بالتوقيت المحلي، أي خلال أقل من ساعة. إلا أنها أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.
وكان مسؤول أميركي افاد في وقت متأخر أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق.
وقبلها أعلن الحوثيو أنهم نفذوا عملية استهدفت "سفينة تجارية أميركية" في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأميركية جريفلي.