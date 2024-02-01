حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غرب الحديدة على وقع تصعيد عسكري متبادل خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ظهر اليوم الخميس تلقيها بلاغ عن حادثة على بعد 57 ميلا بحريا غربي الحديدة في اليمن.

ولم ترد تفاصيل اكثر عن الحادثة حتى لحظة نشر هذا الخبر (الواحدة ظهرا).

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من مناطق سيطرتهم باليمن صوب خليج عدن، فضلاً عن 3 طائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأوضحت في بيان نشرته عبر حسابها بمنصة إكس، الخميس، أن المدمرة كارني أسقطت الصاروخ الباليستي إلى جانب الطائرات المسيرة الثلاث في محيط تمركزها مساء أمس الأربعاء.

وبينت أن الصاروخ أطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف أمس، بينما المسيرات عند التاسعة و10 دقائق بالتوقيت المحلي، أي خلال أقل من ساعة. إلا أنها أكدت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

وكان مسؤول أميركي افاد في وقت متأخر أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة قصفت ما يصل إلى 10 طائرات مسيرة في اليمن كانت معدة للإطلاق.

وقبلها أعلن الحوثيو أنهم نفذوا عملية استهدفت "سفينة تجارية أميركية" في خليج عدن بعد ساعات من إطلاق صواريخ على المدمرة البحرية الأميركية جريفلي.