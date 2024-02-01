صاروخ باليستي و3 مسيرات بأقل من ساعة.. هجوم جديد في البحر الأحمر لأول مرة فصائل مسلحة من دولة عربية تعلن استهداف ميناء حيفاء الإسرائيلي بمسيرات سامسونغ تطور ميزة لهواتفها قد تنقذ ملايين الأرواح إعلام عبري يكشف تفاصيل جديدة عن صفقة التبادل المقترحة نشاط المصانع في الصين يتوسع بفضل زيادة طلبيات التصدير خبر مفاجئ لمحبي تيك توك.. ملايين الأغاني ستختفي خلال ساعات السودان..قادة ومسؤولين كبار يجريان أول محادثات رفيعة المستوى في دولة خليجية قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين الهند تنشر قوة بحرية غير مسبوقة قرب البحر الأحمر الكشف عن 5 آثار صحية مرعبة وقاتلة للتدخين الإلكتروني
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الخميس)، استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بطائرات مسيرة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت الفصائل التي تنتمي إلى ما يسمى «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إنها هاجمت الميناء تضامناً مع أهالي غزة ورداً على ما وصفتها بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأكد البيان الاستمرار في شن هجمات من هذا النوع.
واستهدفت فصائل عراقية مسلحة موانئ إسرائيلية على البحرين الأحمر والمتوسط وقواعد أميركية عدة في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي