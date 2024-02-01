لأول مرة فصائل مسلحة من دولة عربية تعلن استهداف ميناء حيفاء الإسرائيلي بمسيرات

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم (الخميس)، استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بطائرات مسيرة، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت الفصائل التي تنتمي إلى ما يسمى «المقاومة الإسلامية في العراق»، في بيان، إنها هاجمت الميناء تضامناً مع أهالي غزة ورداً على ما وصفتها بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأكد البيان الاستمرار في شن هجمات من هذا النوع.

واستهدفت فصائل عراقية مسلحة موانئ إسرائيلية على البحرين الأحمر والمتوسط وقواعد أميركية عدة في العراق وسوريا منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي