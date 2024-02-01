سامسونغ تطور ميزة لهواتفها قد تنقذ ملايين الأرواح

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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن سامسونغ تعمل على تطوير ميزة "اكتشاف الحوادث"، لتدخلها إلى هواتف غالاكسي الحديثة.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ قامت بتجهيز هاتفي Galaxy S24 Ultra و Z Fold5 بميزة "اكتشاف حوادث السيارات"، إذ عثر الباحث والمتخصص بأنظمة أندرويد "ميشال رحمان" في أنظمة هذه الأجهزة على مؤشرات تشير إلى وجود مشتشعر "Car Crash Detect Wakeup" داخل برمجيات OneUI 6.1. gsmarena.com
وأشار الباحث إلى أن المستشعر المذكور يمكنه الحصول على العديد من البيانات من مستشعرات إلكترونية أخرى في الهواتف، مثل مقياس التسارع والجريوسكوب، وفي حال اكتشاف أن السيارة المتواجد فيها صاحب الهاتف قد تعرضت لحادث، يقوم بإرسال تنبيه إلى تطبيقات معينة مرتبطة به.
ومن غير المعروف بعد فيما إذا كانت هذه الميزة ستعمل مع هواتف Galaxy S24 و +Galaxy S24 التي أعلنت سامسونغ عنها مؤخرا أيضا.
وتعمل مثل هذه الميزة في هواتف "بيكسل" التي أطلقتها غوغل في الأعوام الثلاثة الماضية، وفي بعض هواتف آيفون الحديثة أيضا، وعند اكتشاف حادث ما يقوم التطبيق المرتبط بهذه الميزة بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف لإنقاذ حياة المستخدم