خبر مفاجئ لمحبي تيك توك.. ملايين الأغاني ستختفي خلال ساعات

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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في خبر وصفته تيك توك بالحزين والمخيب للآمال، تستعد ملايين الأغاني للاختفاء من منصة التواصل الاجتماعي المفضلة لملايين الشباب حول العالم.

ومن المقرر إزالة ملايين الأغاني من المنصة بعد أن كشفت Universal Music Group (UMG) أن اتفاقيتها مع المنصة لم يتم تجديدها.

ويعني التغيير أن المقطوعات الموسيقية لفنانين يتمتعون بشعبية كبيرة بما في ذلك تايلور سويفت وذا ويكند ودريك لن تكون متاحة بعد الآن، وفق تقرير نشرته "ديلي ميل" البريطانية. "أخبار حزينة ومخيبة للآمال" من جانبها وصفت "تيك توك" تلك الأخبار بـ "الحزينة والمخيبة للآمال"، وادعت أن مجموعة "UMG" "وضعت جشعها فوق مصالح فنانيها وكتّاب الأغاني".

وتضغط المجموعة على "تيك توك" للحصول على تعويضات مناسبة للفنانين وكاتبي الأغاني في مناقشات تجديد العقد، من بين أمور أخرى، بحسب ما قالت في رسالة موجهة إلى مجتمع الفنانين وكتاب الأغاني.

"إزالة جميع الأغاني"

وقال متحدث باسمها إنه إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق مع المنصة، فستتم إزالة جميع أغانيها من الخدمة بمجرد انتهاء الصفقة يوم الأربعاء المقبل.

كما اتهمت في رسالتها "تيك توك" "بمحاولة بناء عمل تجاري قائم على الموسيقى، من دون دفع قيمة عادلة مقابل الموسيقى".

وأوضحت أنها اقترحت الدفع للفنانين وكتاب الأغاني بمعدل يمثل "جزءاً صغيراً من المعدل" الذي تدفعه منصات التواصل الاجتماعي الكبرى في نفس الوضع.

"مصالح ذاتية"

في المقابل ردت "تيك توك" على ذلك مشيرة إلى أنه "لأمر محزن ومخيب للآمال أن تضع Universal Music Group جشعها فوق مصالح فنانيها وكتاب الأغاني لديها".

وأضافت أنه "على الرغم من السرد والخطاب الكاذب لشركة Universal، فإن الحقيقة هي أنهم اختاروا الابتعاد عن الدعم القوي لمنصة تضم أكثر من مليار مستخدم تعمل بمثابة وسيلة ترويجية واكتشاف مجانية لمواهبهم".

وختمت قائلة إن تصرفات Universal التي تخدم مصالحها الذاتية ليست في مصلحة الفنانين وكتاب الأغاني والمعجبين. تيك توك رويترز تيك توك رويترز الأكثر تحميلاً في العالم يذكر أن "تيك توك" هو تطبيق وسائط اجتماعية صيني حيث يمكن للمستخدمين البث المباشر وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومقاطع فيديو موسيقية وصور متحركة مع مجموعة من الوظائف. وكان التطبيق الأكثر تحميلاً في الولايات المتحدة عام 2018 ورابع أكثر التطبيقات تحميلاً في العالم في عام 2018، متقدماً على إنستغرام وسناب تشات.

كما يُعرف التطبيق في الصين باسم Douyin حيث تم إطلاقه في عام 2016 ثم أصبح متاحاً على نطاق أوسع حول العالم في عام 2017