نشاط المصانع في الصين يتوسع بفضل زيادة طلبيات التصدير خبر مفاجئ لمحبي تيك توك.. ملايين الأغاني ستختفي خلال ساعات السودان..قادة ومسؤولين كبار يجريان أول محادثات رفيعة المستوى في دولة خليجية قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين الهند تنشر قوة بحرية غير مسبوقة قرب البحر الأحمر الكشف عن 5 آثار صحية مرعبة وقاتلة للتدخين الإلكتروني شاهد..مقاتل من القسام يثأر لعائلته بكمين لقوة صهيونية وسط غزة صاروخ يستهدف سفينة تجارية غربي عدن مركز حقوقي يدعو الانتقالي للكشف عن مصير مخفي قسريا في عدن الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ للحوثيين كان مجهز للإطلاق
أسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، بخروج منتخب سوريا على يد نظيره الإيراني.
وأكمل منتخب إيران عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس آسيا 2023، حيث لحق بركب كل من المتأهلين، أستراليا، طاجيكستان، الأردن، قطر، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران. وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 لكأس آسيا 2023، كالتالي:
أستراليا – إندونيسيا (4-0)
طاجيكستان – الإمارات (1-1)
ركلات الترجيح (5-3) العراق – الأردن (2-3) قطر – فلسطين (2-1) أوزبكستان – تايلاند (2-1) السعودية - كوريا الجنوبية (1-1)
ركلات الترجيح (2-4) البحرين – اليابان (1-3) إيران – سوريا (1-1) ركلات الترجيح (5-3).