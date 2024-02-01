قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس آسيا .. بوجود منتخبين عربيين

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أسدل الستار مساء يوم الأربعاء، على منافسات الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم "قطر 2023"، بخروج منتخب سوريا على يد نظيره الإيراني.

وأكمل منتخب إيران عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس آسيا 2023، حيث لحق بركب كل من المتأهلين، أستراليا، طاجيكستان، الأردن، قطر، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، اليابان، إيران. وجاءت نتائج مباريات دور الـ16 لكأس آسيا 2023، كالتالي:

أستراليا – إندونيسيا (4-0)

طاجيكستان – الإمارات (1-1)

ركلات الترجيح (5-3) العراق – الأردن (2-3) قطر – فلسطين (2-1) أوزبكستان – تايلاند (2-1) السعودية - كوريا الجنوبية (1-1)

ركلات الترجيح (2-4) البحرين – اليابان (1-3) إيران – سوريا (1-1) ركلات الترجيح (5-3).