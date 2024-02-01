الكشف عن 5 آثار صحية مرعبة وقاتلة للتدخين الإلكتروني

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اكتسبت السجائر الإلكترونية شهرة واسعة باعتبارها أفضل وسيلة للتخلص من عادات التدخين التقليدي. ولأنها غالبا ما تأتي بنكهات فريدة، فقد منحها هذا شعبية واسعة بين المراهقين. ويعتقد معظم الخبراء أن التدخين الإلكتروني ليس ضارا مثل تدخين السجائرالتقليدية. ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات مختلفة التأثير الصحي المروع على الشباب وحتى الأطفال.

وهنا نلقي نظرة على جميع الطرق التي يمكن أن يؤدي بها التدخين الإلكتروني إلى الإضرار بأجسام الشباب.