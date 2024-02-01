شاهد..مقاتل من القسام يثأر لعائلته بكمين لقوة صهيونية وسط غزة

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم السبت، فيديو يُظهر، مشاهد من “التحام مقاتليها مع جنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيمي المغازي والبريج”.
وتُظهر إحدى اللقطات التي عرضتها الكتائب، أحد المقاتلين وهو يشتبك مع دبابات وقوات إسرائيلية ويقول: هذا ثأراً لعائلتي إن شاء الله.
بعد هجومه على قوات الاحتلال في قطاع غزة.. مجاهد من القسام: “هذه ثأراً لعائلتي”.
وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت القسام “قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة”.
كما بثت “مشاهد من استهداف مجاهديها لآليات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة”.
على الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له مساء اليوم: إن “ضابطين وجنديين قتلوا في المعارك خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، إضافة لإصابة عشرة آخرين”.