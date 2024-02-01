صاروخ يستهدف سفينة تجارية غربي عدن

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أصاب صاروخ أطلق من اليمن سفينة تجارية قبالة سواحل البلد، وفق ما أفادت شركة أمبري للأمن البحري. وقالت الشركة «ورد أن سفينة تجارية استُهدفت بصاروخ أثناء إبحارها... جنوب غرب عدن اليمنية»، مضيفة أن «السفينة أبلغت عن انفجار» على متنها.
وكانت جماعة الحوثي في اليمن، قد أعلنت في وقت سابق اليوم (الأربعاء)، أنها نفذت عملية استهدفت سفينة تجارية أميركية، وفق ما أفادت به وكالة «رويترز».
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري لجماعة الحوثي، في بيان، إن العملية استهدفت «السفينة التجارية الأميركية كوي بصواريخ بحرية مناسبة».
وتعهدت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران باستمرار هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن الأميركية والبريطانية، وذلك بعدما تبنت، الأربعاء، مهاجمة مدمرة أميركية، في حين أكدت القوات المركزية الأميركية تدمير صاروخ وحيد أطلقته الجماعة.
ومع عدم وجود يقين لدى كبريات شركات الشحن الدولية حول موعد لانتهاء التهديد في البحر الأحمر وخليج عدن وعودة نشاط الملاحة المعتاد عبر قناة السويس، تتأهب الدول الأوروبية لبدء المشاركة في حماية الملاحة في المياه الإقليمية اليمنية، دون الانخراط في شن هجمات ضد الحوثيين.