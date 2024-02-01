الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ للحوثيين كان مجهز للإطلاق

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، مساء الأربعاء، تدمير صاروخ أرض-جو تابع لجماعة الحوثي كان معدا للإطلاق.

وقالت سنتكوم، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إنه "في حولي الساعة 3:30 م (توقيت صنعاء) – قامت قوات القيادة المركزية الامريكية بقصف وتدمير صاروخ أرض-جو تابع للحوثيين كان معد مسبقا للاطلاق".

وأضاف البيان أن القوات الأمريكية قامت بـ"تحديد موقع الصاروخ في المناطق التى يسيطر عليها الحوثيين، وقررت انه يمثل تهديدا وشيكا للطائرات الامريكية".

وفي حين لم تذكر القيادة المركزية مكان الصاروخ الذي تم استهدافه، تحدثت وسائل إعلام محلية عن انفجارات في معسكر كهلان التابع للحوثيين في محافظة صعدة (شمالي اليمن).