بعثة منتخب مأرب للتايكواندو تصل إلى الإمارات العربية للمشاركة في بطولة كأس العرب

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصلت بعثه منتخب مأرب للتايكواندو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في بطولة كأس العرب وبطولة الفجيرة الدولية المصنفتان والتي سوف تقام بداية شهر فبراير

وقال المسؤول الإعلامي لبعثة المنتخب،أن المنتخب سيلتحق بمعسكر الفجيرة الدولي الذي يشارك فيه العديد من المنتخبات وأبطال العالم وذلك قبل بدء البطولتين.

وأضاف ان المشاركين في البطولة أكثر من "1800 "لاعب على مستوى العربي والدولي .

وأكد ان هذا المشاركة تأتي برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة محافظ محافظة مأرب اللواء / سلطان بن علي العراده ومكتب الشباب والرياضة وفرع اتحاد اللعبة بالمحافظه.

وتأتي هذه البطولات المصنفة من الاتحاد الدولي للتايكواندو في المستوى G1_G2.