السعودية والكويت تؤكدان ضرورة وقف القتال في غزة وتجنّب التصعيد في البحر الأحمر

الخميس 01 فبراير-شباط 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أكدت السعودية والكويت ضرورة وقف العمليات العسكرية بالأراضي الفلسطينية وكذلك أهمية المحافظة على أمن منطقة البحر الأحمر وتجنب التصعيد.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر اليوم الأربعاء 31 جانفي في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة، حيث استقبله العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

كما أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في البيان أن الطرفين ناقشا تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن “بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.. نتيجة الاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وشدّد البيان على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل والضغط عليها “لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة”.

كما أكد الجانبان ضرورة “تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفق مبدإ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وفي الشأن اليمني، أكدت السعودية والكويت أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. وشدد الجانبان، في ما يخص الملاحة في البحر الأحمر، على أهمية “المحافظة على الأمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفق أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظا على مصالح العالم أجمع”، داعيان إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث”.