مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ مارب برس عن كواليس مباحثات المبعوث الـأممي مع سلطنة عمان

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر سياسية مطلعة عن طبيعة المداولات الغير معلنة التي اجراها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "هانس غروندبرغ" في العاصمة العمانية " مسقط " .

وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" أن المبعوث الـأممي لليمن طلب خلال لقاءه بوكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون السياسية "خليفة الحارثي" اسهام السلطنة بدور اكثر فاعلية لإنقاذ الفرصة الأخيرة لتحقيق تقدم نوعي في مسار العملية السياسية في اليمن من خلال التدخل المباشر لدى قيادة جماعة الحوثي لحثها على وقف التصعيد العسكري الغير مبرر في الجبهات الرئيسية وخفض التوتر في منطقة البحر الأحمر .

وأشارت المصادر الى أن المبعوث الـأممي اعرب عن استيائه من اتجاه جماعة الحوثي للتصعيد العسكري مجددا في الجبهات الرئيسية ورفضها التوقف عن مواصلة استهداف السفن التجارية وهو ماتسبب في تصاعد التوتر في منطقة البحر الأحمر وتجميد اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية الذي تم التفاهم والتوافق بين الجماعة والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على كافة بنوده.

ولفتت المصادر الى أن الجانب العماني أكد أن ثمة جهود ومساعي تبذلها السلطنة للدفع صوب خفض التصعيد في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وأن " مسقط " ستواصل مساعيها الهادفة الى دعم الجهود الأممية لإعادة الأطراف اليمنية الى مسار التهدئة وتهيئة أجواء مواتية للتوقيع على اتفاق خارطة الطري لإحلال السلام في اليمن.