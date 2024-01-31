السفير العرادة يستعرض مع الخارجية الموريتانية تداعيات الهجمات الحوثية على الامن والسلام الدوليين

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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استعرض سفير اليمن لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع مدير دائرة العالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السفير عمر بابو، مستجدات الأوضاع في فلسطين والتصعيد العسكري في البحر الاحمر، وتداعيات الهجمات الارهابية الحوثية ضد الشحن البحري على الامن والسلام الدوليين.

وأكد السفير العرادة، أن استخدام مليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر لأغراض دعائية لا تمت بصلة لنصرة الاشقاء في غزة إنما يخدم أجندة إيران وسياستها التوسعية في المنطقة..مجدداً موقف الحكومة اليمنية الداعم لقضية فلسطين العادلة وإدانتها بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.

وجدد السفير العرادة، رفض الحكومة اليمنية المطلق لأعمال الإرهاب والقرصنة البحرية التي تنفذها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني..مؤكداً على ان الحكومة اليمنية الشرعية هي صاحبة الحق السيادي في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم.

من جانبه جدد المسؤول الموريتاني، موقف بلاده الداعم للشرعية وللشعب اليمني من أجل استعادة الدولة ودعم أمنها ووحدتها واستقرارها.