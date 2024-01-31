عاجل ..مقاتلات أمريكية تشن ثلاث غارات عنيفة مباغتة على مواقع للحوثيين بصعدة في مستهل الرد الأمريكي

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استهدفت مقاتلات أمريكية قبل قليل مواقع تابعة لميلشيا الحوثي في محافظة صعدة باقصي شمال اليمن بالتزامتن مع تحليق مكثف في سماء المحافظة .
وأكدت مصادر محلية لـ" مأرب برس" سماع دوي ثلاثة انفجارات عنيفة ناجمة عن قصف جوي نفذته طائرات أمريكية بشكل مباغت واستهداف مواقع تابعة بشمال المدينة مشيرة الى أن دوي انفجار عنيف سمع بالقرب من معسكر "كهلان " التابع للحوثيين .