شاهد.وثيقة تاريخية عمرها 3 قرون ابرمت بين قبيلة يمنية والطائفة اليهودية في اليمن

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت وثيقة نادرة عن اتفاق تعايش سلمي بين قبيلتي ذو محمد وبين اليهود سنة 1127 هجرية اي قبل ما يزيد عن 300 سنه حيث تقضي هذه الوثيقة الأثرية بأن الأقلية اليهودية في اليمن هي جزء المكونات المجتمعية والقبلية وأن أي اعتداء عليهم هو اعتداء على القبيلة.

وتعد قبيلة ذو محمد أوائل القبائل اليمنية والعربية التي سنت قوانين لحماية الطفل والمرأة والحيوان والشجر والمستجير ومنحت اللجوء الإنساني بمعناه القانوني المتداول حاليا .

وكان متعارفا عند غالبية القبائل اليمنية احترام ما كان يطلقون عليه الذمي : يهودي او نصراني " فكانت كل قبلية تلتزم بالدفاع عنه من اي اعتداء خارجي.

وتبرز الوثيقة التي نشرها الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي " عبدالله المعالم " حالة التعايش السلمي بين المذاهب والأديان في اليمن والذي يمثل أحد السمات التي عرفت بها اليمن قبيل أن تاتي جماعة الحوثي العنصرية بتوجهاتها المنحرفة والمتطرفة وتقوم بتهجير أبناء الطائفة اليهودية من صعدة والتضييق علي من تبقي منهم في منطقة " ريده " وتوسع من نطاق استهدافها لروح وقيم التعايش السلمي بين المذاهب من خلال تنفيذ مخطط طائفي لفرض توجهاتها العقائدية التي تفتقد لحاضنة شعبية باستغلال سيطرتها القسري على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر 2014م .