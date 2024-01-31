معارك عنيفة على مشارف عقبة القنذع بشبوة.. و إفشال محاولة تسلل حوثية تجاه منطقة أثل مديرية حريب مارب ..تفاصيل

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 287

تمكنت قوات دفاع شبوة مسنودة بوحدات من قوات ألوية العمالقة، اليوم الأربعاء، التصدي لمحاولة تسلل لعناصر مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه مواقعها في جبهات مديريتي بيحان شبوة وحريب مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، بأن قتالاً عنيفاً دار بين الجانبين على مشارف “عقبة القنذع” التي تربط بيحان شبوة بمديرية نعمان في البيضاء، عقب محاولة الحوثيين التسلل نحو “وادي خير”، تم التصدي لهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وفي مديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، تمكنت قوات العمالقة من إفشال محاولة تسلل حوثية تجاه منطقة “أثل” شمال المديرية وكبدتها خسائر في صفوف عناصرها الإرهابية، ما دفعها إلى شن هجوم بالطيران المسير استهداف أحد مواقع القوات في المديرية أدى لاستشهاد الجندي “صلاح عبدالله أبو عشه المرادي”، وإصابة الجندي “عبدالعزيز ضبعان”.