تعين اليمنية ايمان حُميد سفيرا للنوايا الحسنة..تفاصيل

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اعلنت اللجنة الدولية لحقوق الانسان ( صندوق الاغاثة الاستئماني ) تعيين الناشطة اليمنية ايمان حُميد سفيرا للنوايا الحسنة.
وإيمان حُميد هي مؤسس ورئيس مركز إنصاف للدفاع عن الحريات والأقليات، اشتغلت في مجال المناصرة للأقليات الدينية والعرقية في اليمن منذ العام 2017، مؤلفة مشاركة في كتاب الأقليات في اليمن الواقع والتحديات، ترأست من قبل عدة أنشطة متعلقة بدعم التنمية في اليمن، منها منظمة شباب.
كما تعمل ايمان حُميد من خلال شبكة علاقتها المحلية والدولية على دعم الأقليات والفئات الضعيفة في اليمن وحماية حقها في الحياة والمشاركة السياسية والعبادة والتعبير. وسفراء النوايا الحسنة هم مجموعة من الشخصيات العامة الأكثر تأثيراً وشهرة والذين يوفرون الدعم للجنة الدولية لحقوق الانسان في كل ركن من أركان العالم ، ويسخرون نفوذهم خدمة لقضايا حقوق الانسان والأشخاص الذين تعنى بهم اللجنة الدولية ويظهرون تفانياً لا مثيل له.