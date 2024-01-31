خبير في مجال إدارة الازمات يكشف لـمأرب برس عن انبطاح إيراني وتسوية مفاجئة قدمتها إيران لواشنطن للتراجع عن الرد العسكري مسقط تنقل الإنذار الدولي الأخير لإيران والحوثيين تجنبا لعمليات عسكرية أمريكية تستهدف طهران ووكلائها بالمنطقة الإعلان عن أول ممر عسكري بين 3 دول من حلف الناتو منتخب عربي آخر يودع تصفيات كأس آسيا إنتكاسة جديدة للمليشيات الحوثية جنوب مارب أمام قوات العمالقة ومحور سبا .. مواجهات ضارية تُلجئ المليشيا الى الطيران المسير والقصف الصاروخي رئيس شركة هاباج لويد الألمانية: من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا الاتحاد الأوروبي: إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير بهذا الاسم تعرف عليه الهجرة الدولية: عودة 145 مهاجراً أثيوبياً عالقا في اليمن إلى بلادهم آخر تحديث بأسعار الصرف وسعر الذهب بالعملتين القديمة والجديدة انفصاليو اليمن يعلنون تمردهم على الرئاسي ويوجهون بإغلاق عدن في وجه الحكومة - مواقع عبرية تتحدث عن تقارب جديد بين الانتقالي والعدو الصهيوني
أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة أن الزيارة الرسمية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية البريطانية للوزير " ديفيد كاميرون " إلى العاصمة العمانية " مسقط" ستكرس لحث سلطنة عمان على لعب دور الوسيط لدى إيران وجماعة الحوثي لوقف التصعيد في البحر الأحمر ونقل رسائل بريطانية حازمة الى الطرفين من خطورة التداعيات التي ستترتب عن مواصلة تصعيد التوتر في البحر الأحمر .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مارب برس" أن استعانة بريطانيا بسلطنة عمان للعب دور الوسط الإقليمي لدى كل من إيران والحوثيين جاء عقب فشل الولايات المتحدة في اقناع الصين للعب نفس الدور استنادا الى العلاقات الجيدة التي تربط الصين بالنظام الإيراني.
ولفتت المصادر الى أن توقيت زيارة "كاميرون " الى مسقط يتزامن مع اعلان الرئيس الأمريكي التوصل الى الطريقة التي سترد بها واشنطن على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية أمريكية شمال شرق الأردن وهو ما يؤكد بأن زيارة وزير الخارجية البريطاني للسلطنة تستهدف في الغالب توجيه انذار أخير الى كل من إيران والحوثيين بالتزام التهدئة كون ذلك هو الخيار الوحيد لتجنب تداعيات تصعيد امريكي _ بريطاني وشيك .