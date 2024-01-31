الإعلان عن أول ممر عسكري بين 3 دول من حلف الناتو

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونغرين عن توقيع بلادها مع ألمانيا وبولندا إعلانا بشأن إنشاء "ممر" عسكري لتأمين حركة ونقل القوات والمعدات العسكرية بين تلك الدول.

وقالت أولونغرين: "نحن بحاجة إلى شنغن عسكري لنقل الأفراد والمعدات العسكرية بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وهذا سيجعل أوروبا أقوى".

وأضافت: "لقد اتخذنا خطوة مهمة: وقعت بولندا وألمانيا وهولندا إعلانا بشأن إنشاء ممر عسكري بينها".

وفي وقت سابق، أعرب رئيس القيادة اللوجستية المشتركة لحلف الناتو، ألكسندر سولفرانك، في مقابلة مع وسائل الإعلام، عن رغبته في إنشاء "شنغن عسكري" كي تتمكن من خلاله قوات دول الحلف من التحرك بحرية.

ومن المعروف أن قوات الناتو تواجه حاليا عقبات تتمثل في عدد من اللوائح والقوانين الوطنية المتعلقة بنقل الأشخاص والذخيرة.

وأضاف مسؤول الناتو أنه من الضروري "تحضير المسرح" للعمل العسكري المحتمل مسبقا في حالة التطبيق المحتمل للمادة الخامسة من ميثاق الناتو بشأن الدفاع الجماعي.

وفي المقابل، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تعقيبا على هذه التصريحات، أن أوروبا لا تريد الإنصات إلى مخاوف روسيا الأمنية وتتجاهل مبدأ عدم تجزئة الأمن.