إنتكاسة جديدة  للمليشيات الحوثية جنوب مارب أمام قوات العمالقة ومحور سبا .. مواجهات ضارية تُلجئ المليشيا الى الطيران المسير والقصف الصاروخي

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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صعدت المليشيات الحوثية عملياتها العسكرية جنوب محافظة مأرب باتجاه جبهة حريب وجبهة بيحان محافظة شبوة خلال الساعات الماضية طمعا في إحداث أي تقدم جغرافي جديد .

وقالت مصادر عسكرية "لمارب برس" ان المليشيات الحوثية شنت هجوما مسلحا خلال باتجاه مديرية بيحان ومديرية حريب.، وجرت اشتباكات عنيفه بين قوات محور سبا وقوات العمالقة من جهة..ومليشيات الحوثي من جهه أخرى، استمرت لعدة ساعات ، تمبدت فيها المليشيات الحوثية خسائر فادحة.

وأضاف المصدر العسكري "ان قوات العمالقة وقوات محور سبا نجحت في إفشال هجوم المليشيات الحوثية ،مما اضطر المليشيا الى تكثيف الهجوم باستخدام الطيران المسير والقصف بالصواريخ على مواقع قوات الشرعية. .

وعلى ذات الصعيد وجه القائد مراد القبلي نمران قائد اللواء الثاني محور سبأ ، قوات اللواء برفع الجاهزية القتالية لمواجهة التصعيد الحوثي في الجبهات.

كما طالب قائد اللواء الثاني محور سبأ ، القائد مراد القبلي نمران ، قواته المرابطة في جبهة مرخة العليا خلال تفقده لها بمزيد من اليقظة والاستعداد لأي طارئ.

وجاءت التوجيهات برفع الجاهزية القتالية ، بعد التصعيد الأخير للمليشيات الحوثية في جبهات حريب ومرخة وبيحان، ومحاولة إحداث تقدم.