رئيس شركة هاباج لويد الألمانية: من المستبعد انتهاء أزمة البحر الأحمر قريبا

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قال رئيس شركة هاباج لويد الألمانية إن من المستبعد أن تنتهي هجمات مليشيا الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر قريبا، مما يجبر شركات الشحن على تجنب الطريق الذي يعبر قناة السويس.

وأضاف الرئيس التنفيذي رولف هابن يانسن خلال مؤتمر صحفي في هامبورج “لا نعتقد أن الأمر سينتهي بعد غد… وما إذا كان سيستمر لمدة شهر أو ثلاثة أو خمسة أشهر، لا أعرف”.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سياسي ومهمة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل ف غضون ستة أشهر.