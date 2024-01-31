الاتحاد الأوروبي: إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير بهذا الاسم تعرف عليه

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف فبراير/ شباط، لحماية السفن من هجمات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منوهًا بأنه من المقرر هيكل قيادتها يوم الأربعاء.

وقال بوريل، في تصريحات صحافية قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: “لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة، لكن لن يعرقل أحد (الأمر).. آمل أن يتسنى إطلاق المهمة في 17 من هذا الشهر (فبراير)”.

وأشار إلى أن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة يوم الأربعاء، وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك وبأي أصول.

ودشنت الولايات المتحدة ودول أخرى، في ديسمبر/ كانون الأول، مهمة لتهدئة المخاوف من أن يؤثر الاضطراب في أحد أهم المسارات التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

وذكر بوريل أن عملية الاتحاد الأوروبي سيطلق عليها اسم “أسبيديس” أي “الحامي”، ويتمثل تفويضها في حماية التجارة واعتراض الهجمات، لكنها لن تشارك في شن ضربات على الحوثيين.

وقال دبلوماسيون؛ إن فرنسا واليونان وإيطاليا أبدت اهتمامًا بقيادة المهمة، فيما أشارت سبع دول حتى الآن إلى استعدادها لإرسال قطع بحرية، مضيفين أن ذلك سيستند إلى مهام الاتحاد الأوروبي الحالية في المنطقة. وستتضمن العملية في البداية ثلاث سفن تحت قيادة الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون؛ إن فرنسا وإيطاليا لديهما بالفعل سفن حربية في المنطقة، وتخطط ألمانيا لإرسال الفرقاطة هيسن إلى المنطقة. وتشن مليشيا الحوثي الإرهابية هجمات على السفن التجارية ضمن مخطط إيران لعسكرة البحر الأحمر.