الهجرة الدولية: عودة 145 مهاجراً أثيوبياً عالقا في اليمن إلى بلادهم

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قالت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، إنها ساعدت 145 مهاجراً أثيوبياً عالقاً في اليمن على العودة إلى بلادهم بأمان، في رحلة جوية من مطار عدن هي الثانية هذا الأسبوع.

وأضافت المنظمة في بيان على منصة إكس، “هذا الصباح، سافر 145 مهاجرًا بأمان من عدن إلى أديس أبابا في الرحلة الثانية هذا الأسبوع، بتسهيل من برنامج العودة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة”.

وكانت المنظمة قد أعلنت أمس الأول (الاثنين)، تسيير رحلة جوية من مطار عدن على متنها 146 مهاجراً أثيوبياً من الذين تقطعت بهم السبل في اليمن خلال العام الماضي والبالغ عددهم 43 ألف مهاجر.

وخلال العام الماضي وصل اليمن (97,210) مهاجرًا أفريقياً غالبيتهم من إثيوبيا، وفقا لإحصائيات المنظمة الأممية.

ويعد اليمن، وجهة رئيسية للمهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما إثيوبيا والصومال، الذين يهدف العديد منهم للانتقال في رحلتهم الصعبة إلى دول الخليج، خصوصا السعودية، من أجل تحسين وضعهم المعيشي.