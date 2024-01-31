آخر تحديث بأسعار الصرف وسعر الذهب بالعملتين القديمة والجديدة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 31/01/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 528
بيع الدولار 530
شراء السعودي 140
بيع السعودي 140.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1616
بيع الدولار 1623
شراء السعودي 426
بيع السعودي 428
أسعار الذهب في صنعاء
الأربعاء - 31/01/2024
جنيه الذهب
شراء = 240,500 ريال
بيع = 244,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 29,900 ريال
بيع = 32,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 716,000 ريال
بيع = 730,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 89,000 ريال
بيع = 95,000 ريال