آخر تحديث بأسعار الصرف وسعر الذهب بالعملتين القديمة والجديدة

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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