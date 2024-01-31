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آخر تحديث بأسعار الصرف وسعر الذهب بالعملتين القديمة والجديدة

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء بتاريخ 31/01/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار               528

بيع الدولار                  530

شراء السعودي            140

بيع السعودي               140.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              1616

بيع الدولار                  1623

شراء السعودي             426

بيع السعودي                428

أسعار الذهب في صنعاء

الأربعاء - 31/01/2024

 جنيه الذهب

شراء = 240,500 ريال 

بيع = 244,000 ريال  

جرام عيار 21

شراء = 29,900 ريال  

بيع = 32,000 ريال 

أسعار الذهب في عدن

 جنيه الذهب

شراء = 716,000 ريال  

بيع = 730,000 ريال 

جرام عيار 21

شراء = 89,000 ريال 

بيع = 95,000 ريال

  
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