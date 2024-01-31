انفصاليو اليمن يعلنون تمردهم على الرئاسي ويوجهون بإغلاق عدن في وجه الحكومة - مواقع عبرية تتحدث عن تقارب جديد بين الانتقالي والعدو الصهيوني

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، مجددا رفضه عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن.

ودعا المجلس، في اجتماع أمانته العامة، إلى سرعة العمل على تشكيل حكومة تابعة له من المحافظات المحررة، بدلا عن الحكومة الحالية.

واتهم الحكومة الشرعية "بشن ما اعتبرها حربا اقتصادية وخدماتية ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية، مجددا مطالبه بتحقيق الانفصال .

وأكثر من مرة، يؤكد الانتقالي تأكيده المضيَّ في مشروع الانفصال، ورفض عودة الحكومة إلى عدن.



وقال "عيدروس الزبيدي"، في تصريحات سابقة إن مسيرة استعادة وبناء دولة الجنوب الفيدرالية، مسؤولية لا رجعة فيها، وإن السبيل الوحيد إلى السلام هو العودة لوضع الدولتين، حسب تعبيره.

كما جدد التأكيد على جاهزية قواته للقيام بدور فاعل في تأمين الملاحة ومكافحة أعمال القرصنة والتهرب.

وفي وقت سابق، كشفت مواقع عبرية أن الزبيدي يبدي اهتماما بالتنسيق مع "إسرائيل" للرد على هجمات الحوثيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، إن الزبيدي اجتمع مؤخرا بمسؤولين محليين ومع مسؤولين في الإمارات وآخرين أمريكيين لبحث التعامل مع تصعيد الحوثيين.