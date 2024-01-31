مباحثات يمنية صينية في بكين والحزب الشيوعي يعلق على الأحداث في البحر الأحمر وباب المندب

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 130

اعتبر الحزب الشيوعي الصيني ان الاحداث في البحر الأحمر وباب المندب باتت تُشكل مشكلة خطيرة للعالم واليمن خاصةً بسبب ما تعانيه من ويلات الحرب.

حيث جدد نائب وزير الدائرة الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار وسيادة اليمن.

وقالت وكالة سبأ ان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، بحث اليوم الاربعاء ، في العاصمة الصينية بكين، مع نائب وزير الدائرة الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي مينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتأكيد على وحدة التراب في كلا البلدين الصديقين.

المسئول في الحزب الشيوعي اكد على دعم العملية السياسية لإنهاء الحرب، وعلق على الاحداث في البحر الأحمر وباب المندب بالقول انها باتت تُشكل مشكلة خطيرة للعالم واليمن خاصةً بسبب ما تعانيه من ويلات الحرب.

اما الدكتور بجاش، فاكد على نهج القيادة السياسية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد العليمي للسلام العادل المبني علي المرجعيات الثلاث ..مستعرضاً ماتقوم به مليشيات الحوثي الارهابية من اختراق للهدنة آلتي تم الاتفاق عليها والاعمال الارهابية في البحر الاحمر وخليج عدن.

وجدد بجاش، إدانة اليمن واستنكارها الشديدين للعدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..مؤكداً أن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية التي يحتمي بها المدنيين جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها.

وتطرق الجانبان الى مستجدات الجهود المبذولة لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن.