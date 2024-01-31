انفصاليو اليمن يعلنون تمردهم على الرئاسي ويوجهون بإغلاق عدن في وجه الحكومة - مواقع عبرية تتحدث عن تقارب جديد بين الانتقالي والعدو الصهيوني مباحثات يمنية صينية في بكين والحزب الشيوعي يعلق على الأحداث في البحر الأحمر وباب المندب موقف واضح للصين تجاه اليمن ودعوة وجهتها لجميع الأطراف بخصوص التصعيد في البحر الأحمر لقطة مانشيني التي أغضبت السعوديين قبل أن يعتذر! (صورة) رواية امريكية واخرى حوثية حول الهجوم على المدمرة الأمريكية ''يو إس إس غريفلي'' الكشف عن حقيقة تهديد الحوثيين باستهداف الكابلات البحرية وما الشرط الذي وضعته صنعاء على الشركات العاملة في هذا المجال؟ تنصيب السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم 6 دول عربية ضمن قائمة اتفاقيات تيسير تأشيرة السفر مع الصين ضربة كبيرة متوقعة لهواتف آيفون في 2024.. خبير شهير يكشف الأسباب
اعتبر الحزب الشيوعي الصيني ان الاحداث في البحر الأحمر وباب المندب باتت تُشكل مشكلة خطيرة للعالم واليمن خاصةً بسبب ما تعانيه من ويلات الحرب.
حيث جدد نائب وزير الدائرة الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار وسيادة اليمن.
وقالت وكالة سبأ ان وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، بحث اليوم الاربعاء ، في العاصمة الصينية بكين، مع نائب وزير الدائرة الدولية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي مينغ، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتأكيد على وحدة التراب في كلا البلدين الصديقين.
المسئول في الحزب الشيوعي اكد على دعم العملية السياسية لإنهاء الحرب، وعلق على الاحداث في البحر الأحمر وباب المندب بالقول انها باتت تُشكل مشكلة خطيرة للعالم واليمن خاصةً بسبب ما تعانيه من ويلات الحرب.
اما الدكتور بجاش، فاكد على نهج القيادة السياسية برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الرئيس الدكتور رشاد العليمي للسلام العادل المبني علي المرجعيات الثلاث ..مستعرضاً ماتقوم به مليشيات الحوثي الارهابية من اختراق للهدنة آلتي تم الاتفاق عليها والاعمال الارهابية في البحر الاحمر وخليج عدن.
وجدد بجاش، إدانة اليمن واستنكارها الشديدين للعدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة..مؤكداً أن الاستهداف الممنهج للمستشفيات والمرضى وكذلك الأعيان المدنية التي يحتمي بها المدنيين جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعلى المجتمع الدولي ككل أن يدينها ويعمل على وقفها.
وتطرق الجانبان الى مستجدات الجهود المبذولة لإحلال السلام واستئناف العملية السياسية في اليمن.