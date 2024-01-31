موقف واضح للصين تجاه اليمن ودعوة وجهتها لجميع الأطراف بخصوص التصعيد في البحر الأحمر

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف التصعيد في البحر الأحمر، وقال إن بلاده لا تريد أن ترى تصعيدا في الموقف.

وأضاف، في تصريحات إعلامية: "البحر الأحمر قناة تجارية دولية مهمة، ولا نريد أن نرى تصعيدا للتوتر. ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف مضايقة السفن المدنية، واحترام سيادة اليمن".

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أن "إنهاء الحرب في غزة، بأقرب وقت ممكن، من شأنه تخفيف الوضع في البحر الأحمر".

وأكد أن الوضع في الشرق الأوسط معقد وحساس للغاية، والتوتر في البحر الأحمر امتداد للصراع في غزة، حسب تعبيره.

الى ذلك أكدت وزارة الخارجية الصينة دعمها للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وحقها في في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضية.

وقالت في بيان لها الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية الصيني، دنغ لي، أبدى خلال لقاء بوزير الخارجية اليمني "أحمد عوض بن مبارك" دعم بلاده للحكومة اليمنية والحل السياسي لتسوية القضية اليمنية.

كما نقلت عن دنغ قوله إن الصين تدعم اليمن في حماية سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.

وتبادل الجانبين الصيني واليمني وجهات النظر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والوضع في البحر الأحمر، وفق البيان.