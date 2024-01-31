لقطة مانشيني التي أغضبت السعوديين قبل أن يعتذر! (صورة)

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 241

اهتمت صحف ومواقع إيطالية بلقطة المدرب مانشيني المُثيرة للجدل، بعد خروجه من الملعب قبل الانتهاء من تنفيذ ركلات الترجيح أمام كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس آسيا 2024.

وانتهت مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية بهزيمة "الصقور الخضر" بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وعقب نهاية اللقاء، كثر الحديث في الشارع الرياضي السعودي عما قام به المدرب مانشيني في مواجهة كوريا الجنوبية، ووصف كثيرون تصرفه بالانهزامية، قبل أن يُصرح المدرب الإيطالي بأنه غادر الملعب بسبب اعتقاده بانتهاء اللقاء.

وتناولت الصحافة الإيطالية ما حدث من روبرتو مانشيني، وأوضحت الصحيفة الشهيرة "لاغازيتا ديلو سبورت" أن المدرب اعتذر عما بدر منه عقب نهاية اللقاء، وقال في المؤتمر الصحفي: "أعتذر، لم أرغب في التقليل من احترام أي شخص، اعتقدت أن الأمر قد انتهى".

وأشارت الصحيفة واسعة الانتشار إلى أن رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، لم يُعجبه تصرف المدرب مانشيني، وأكد أن الأمر غير مقبول، وسيكون هناك نقاش مع المدرب حول أسباب تصرفه.

من جانبه، قال موقع "eurosport" الرياضي في نسخته الإيطالية أن ما حدث من المدرب مانشيني كان غريبًا، حيث غادر ملعب المدينة التعليمية بعد إهدار السعودية لركلتين ترجيحيتين، قبل أن ينفذ هي تشان هوانغ ركلة الجزاء الحاسمة للكوريين التي منحتهم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

بدوره، كتب موقع "fanpage" الإيطالي أن لقطة المدرب مانشيني أشعلت غضب الجماهير السعودية، وأضافت: "أصبحت الأجواء المحيطة بروبرتو مانشيني ساخنة، حيث لم تغفر الجماهير للمدرب ترك مقاعد البدلاء قبل انتهاء ركلات الترجيح".

والأمر الذي حير المشجعين والمشاهدين هو مغادرة المدرب الإيطالي الملعب قبل حسم نتيجة ركلات الترجيح مما أثار التساؤلات عن السبب.

وخلفت حركة مانشيني ردود فعل مستنكرة للجمهور السعودي على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها من النجم السابق للكرة السعودية ياسر القحطاني.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن نهاية أغسطس/آب عن تعيين مانشيني مدربا للمنتخب الأول حتى 2027، خلفًا للفرنسي هيرفي رينار، الذي قاد الأخضر في مونديال قطر 2022.

وأفادت تقارير بأن راتب مانشيني (58 عاما) سيصل سنويا إلى 30 مليون يورو وأن هدفه سيكون الفوز بكأس آسيا والتأهل لمونديال 2026.

وكان عبد الله رديف قد منح المنتخب السعودي الأسبقية خلال مباراة كوريا الجنوبية، عند الدقيقة 46، لكن أدركت كوريا الجنوبية التعادل في الوقت القاتل عند الدقيقة (90+9) عن طريق كرة رأسية من تشوغو سونغ.

وبعد الذهاب إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح، ودع "الأخضر" البطولة القارية، إثر إهدار الثنائي عبد الرحمن غريب وسامي النجعي ركلتين ترجيحيتين.

يُذكر أن المنتخب السعودي لم يُحقق لقب كأس آسيا على الإطلاق منذ 28 عامًا، علمًا أنه اعتلى منصة التتويج القارية من قبل 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996.