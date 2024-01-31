رواية امريكية واخرى حوثية حول الهجوم على المدمرة الأمريكية ''يو إس إس غريفلي''

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلن الحوثيون في ساعة مبكرة صباح اليوم الاربعاء استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر بـ ''صواريخ بحرية مناسبة''.

وقال المتحدث العسكري للجماعة في بيان -اطلع عليه مأرب برس- ان ''كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي ضمن بنك الأهداف''.

واضاف: ''سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين'' وفق تعبير البيان.

وختم بالقول: ''قواتنا تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار''.

اما الرواية الامريكية حول الهجوم فقالت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من طراز "كروز" من مناطق سيطرتهم باتجاه البحر الأحمر.

ووفق القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة (إكس)، فأن المدمرة الأمريكية غريفلي أسقطت الصاروخ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.