لقطة مانشيني التي أغضبت السعوديين قبل أن يعتذر! (صورة) رواية امريكية واخرى حوثية حول الهجوم على المدمرة الأمريكية ''يو إس إس غريفلي'' الكشف عن حقيقة تهديد الحوثيين باستهداف الكابلات البحرية وما الشرط الذي وضعته صنعاء على الشركات العاملة في هذا المجال؟ تنصيب السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا الهند في طريقها لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم 6 دول عربية ضمن قائمة اتفاقيات تيسير تأشيرة السفر مع الصين ضربة كبيرة متوقعة لهواتف آيفون في 2024.. خبير شهير يكشف الأسباب تراجع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية رغم تصاعد التوتر بالشرق الأوسط ماسك يخسر لقبه كأغنى رجل في العالم بعد رفض مكافآته من تسلا نيوكاسل يضرب أستون فيلا بثلاثية تاب
اعلن الحوثيون في ساعة مبكرة صباح اليوم الاربعاء استهداف المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر بـ ''صواريخ بحرية مناسبة''.
وقال المتحدث العسكري للجماعة في بيان -اطلع عليه مأرب برس- ان ''كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي ضمن بنك الأهداف''.
واضاف: ''سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين'' وفق تعبير البيان.
وختم بالقول: ''قواتنا تؤكد استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار''.
اما الرواية الامريكية حول الهجوم فقالت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا مضادا للسفن من طراز "كروز" من مناطق سيطرتهم باتجاه البحر الأحمر.
ووفق القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته عبر منصة (إكس)، فأن المدمرة الأمريكية غريفلي أسقطت الصاروخ، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.