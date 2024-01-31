الكشف عن حقيقة تهديد الحوثيين باستهداف الكابلات البحرية وما الشرط الذي وضعته صنعاء على الشركات العاملة في هذا المجال؟

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تتبع موقع مأرب برس حقيقة تهديد الحوثيون باستهداف كابلات الإنترنت في اعماق البحر، بعد تقارير تحدثت عن ان هذه الكابلات ربما تكون هدف الحوثيين المقبل.

وزارة الاتصالات في حكومة صنعاء (غير المعترف بها) أصدرت بياناً- اطلع عليه محرر مأرب برس- نفت فيه وجود أي تهديدات تجاه كابلات الإنترنت الدولية المارة من باب المندب.

ورغم هذا النفي الا انه لا يعرف ما اذا كان الحوثيون يفكرون في استهداف الكابلات البحرية، كاحدى صور التصعيد في البحر الأحمر.

الوزارة اشارت الى ضرورة حصول جميع السفن التي تقوم بتنفيذ أعمال الكابلات البحرية على التصاريح والموافقات اللازمة من هيئة الشؤون البحرية اليمنية التابعة لها بصنعاء.

وكان موقع منتدى الخليج الدولي، نشر الثلاثاء، تقريرا وصف بالخطير يتحدث عن أن الكابلات البحرية الحيوية التي تزود العالم بالانترنت، قد تكون هدفا جديدا لهجمات الحوثيين المقبلة في البحر الأحمر، مما يشير إلى تهديد متطور يمكن أن يعطل الاتصالات والاقتصاد العالميين بشكل خطير.

وقال التقرير: "يمكن أن تكون شبكة كابلات الاتصالات الحيوية تحت الماء هدفًا سهلاً مثاليًا لهجوم جماعة الحوثي القادم، ويجب أن يثير هذا الاحتمال قلق جميع الدول التي تعتمد على هذه البنية التحتية الحيوية، القريبة والبعيدة على حد سواء".

وشكلت الهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر، تهديدا كبيرا للملاحة البحرية، إلا أن الأمر بحسب التقرير قد يتطور من هجمات فوق سطح البحر إلى إخرى في أعماقه، حيث باتت الكابلات البحرية هدف الحوثي الجديد في الصراع.

وقال التقرير إن هناك خرائط للكابلات الدولية التي تربط جميع مناطق العالم عبر البحر. ويبدو أن اليمن في موقع استراتيجي، حيث تمر بالقرب منه خطوط الإنترنت التي تربط قارات بأكملها – وليس الدول فقط".

وعلى الرغم من أن التقرير لم يحدد هدفًا، فإن التهديد يتزامن مع الحملة العسكرية الأكثر عدوانية التي شنها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق نشرت قناة على تليغرام مرتبطة بالحوثيين تقريرا أرفقت معه صورة، توضح خريطة شبكات كابلات الاتصالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربي.

وعلى تطبيق تليغرام، أصدر كل من حزب الله اللبناني والميليشيات المدعومة من إيران في العراق بياناتهم الخاصة التي تشير إلى أنهم سيفكرون في قطع الكابلات – وهي خطوة من شأنها أن تمثل تطوراً جديداً في الصراع الإقليمي. وفق ما ذكر منتدى الخليج الدولي.

ويعتبر العديد من الأشخاص، سواء في الشرق الأوسط أو في جميع أنحاء العالم بشكل عام، وسائل الراحة الحديثة التي توفرها الكابلات البحرية أمرًا مفروغًا منه.