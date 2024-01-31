الشباب السعودي يتعاقد مع نجم برشلونة السابق.. من هو

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن نادي الشباب السعودي الثلاثاء، التعاقد مع النجم الكرواتي ونجم برشلونة السابق، إيفان راكيتيتش قادما من إشبيلية.

وقال الشباب عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر "رحبوا معنا بصفقة الشتاء في دورينا" مع بث فيديو ظهر فيه قميص راكيتيتش مع الفريق والذي يحمل رقم 30.

وانضم راكيتيتش (35 عاما) بعد أيام من رحيل لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا عن الشباب، الذي انضم إليه قادما من إشبيلية أيضا عام 2020.

وقال إشبيلية في بيان في وقت سابق "توصلنا لاتفاق مع نادي الشباب السعودي لانتقال إيفان راكيتيتش الذي سينهي فترته الثانية معنا".

وعاد راكيتيتش، الذي لعب لإشبيلية في فترته الأولى بين عامي 2011 و2014 بعد انتقاله من شالكه الألماني، إلى إشبيلية في 2020 بعد ست سنوات قضاها في برشلونة.

وساعد لاعب الوسط الدولي السابق فريقه العام الماضي في تمديد رقمه القياسي في الفوز بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة بعد الفوز بلقبه الأول في موسم 2013-2014 خلال فترته الأولى مع النادي.

وأصبح راكيتيتش أكثر لاعب أجنبي خاض مباريات في تاريخ إشبيلية والوحيد الذي شارك في أكثر من 300 مباراة مع النادي (323 مباراة).

وخلال فترته مع برشلونة، فاز راكيتيتش بدوري أبطال أوروبا موسم 2014-2015 ثم السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وحصد أيضا أربعة ألقاب للدوري ومثلها لكأس ملك إسبانيا ومرتين للسوبر الإسباني. وخاض راكيتيتش (35 عاما) أكثر من مئة مباراة دولية مع منتخب كرواتيا بين عامي 2007 و2019 وساهم في احتلال الفريق المركز الثاني في كأس العالم 2018 في روسيا.