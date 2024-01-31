آخر الاخبار

إصابة طفلة بانفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي في الحديدة البنتاغون: أمريكا  لا تسعى للحرب مع إيران موظّفون حكوميّون أمريكيون يندّدون بدعم بايدن الاحتلال تقرير يفضح أسماء شركات الصرافة المتورطة في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية للميليشيات مصادر.. مليشيا الحوثي تطلق طائرات استطلاعية على خليج عدن وبحر العرب باكستان.. 10 أعوام سجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان..تفاصيل الحوثي يكشف تفاصيل رسالة تهديد أمريكية وصلته عبر دولة خليجية صفعة للمحتل.. استبعاد “إسرائيل” من مؤتمر ميونيخ للأمن مسؤول أممي: “إسرائيل” لم تقدم رسميا ملف اتهام موظفين في الأونروا وسط اتساع رقعة الجوع..الغذاء العالمي يستبعد 4 ملايين يمني من قائمة المساعدات

إصابة طفلة بانفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي في الحديدة

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات
عدد القراءات 294

أصيبت اليوم الثلاثاء طفلة، ، بانفجار لغم من مخلفات الحرب في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر حقوقية، إن طفلة في ال12 من عمرها بترت ساقيها، وأصيب بشظايا في أجزاء متفرقه من جسمها، نتيجة انفجار لغمٍ في الجريبة العليا شمال شرق مدينة الدريهمي جنوب ‎محافظة الحديدة.

وتشكّل حقول وشبكات الألغام في الحديدة، كابوسًا يؤرق حياة المدنيين في عدة محافظات يمنية، محافظة الحديدة.

إقراء أيضاً
تقرير يفضح أسماء شركات الصرافة المتورطة في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية
مصادر.. مليشيا الحوثي تطلق طائرات استطلاعية على خليج عدن وبحر العرب
الحوثي يكشف تفاصيل رسالة تهديد أمريكية وصلته عبر دولة خليجية
وسط اتساع رقعة الجوع..الغذاء العالمي يستبعد 4 ملايين يمني من قائمة المساعدات
الكشف عن مليون خدمة صحية في مأرب.. . وارتفاع مستوى الخدمات الصحية خلال 2023بنسب
خبراء إيرانيون يحذرون قيادة الحوثيين من هجمات برية محتملة في الحديدة والميلشيا تع
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول