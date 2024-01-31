إصابة طفلة بانفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي في الحديدة

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أصيبت اليوم الثلاثاء طفلة، ، بانفجار لغم من مخلفات الحرب في مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت مصادر حقوقية، إن طفلة في ال12 من عمرها بترت ساقيها، وأصيب بشظايا في أجزاء متفرقه من جسمها، نتيجة انفجار لغمٍ في الجريبة العليا شمال شرق مدينة الدريهمي جنوب ‎محافظة الحديدة.

وتشكّل حقول وشبكات الألغام في الحديدة، كابوسًا يؤرق حياة المدنيين في عدة محافظات يمنية، محافظة الحديدة.