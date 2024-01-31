البنتاغون: أمريكا  لا تسعى للحرب مع إيران

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها لا تعتقد أن إيران تسعى إلى الدخول في حرب مع الولايات المتحدة وإن واشنطن لا تسعى للحرب أيضا، وذلك بعد يوم من مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة عشرات آخرين في الأردن على أيدي جماعة مدعومة من إيران.
وألقت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، الاثنين، باللوم على إيران في مساعدة الجماعات على مهاجمة الولايات المتحدة، وقالت إن أحدث هجوم يحمل "بصمات" جماعة حزب الله المدعومة من إيران.
وأضافت "لا نسعى إلى الحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".