إصابة طفلة بانفجار لغم زرعتة مليشيا الحوثي في الحديدة البنتاغون: أمريكا لا تسعى للحرب مع إيران موظّفون حكوميّون أمريكيون يندّدون بدعم بايدن الاحتلال تقرير يفضح أسماء شركات الصرافة المتورطة في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية للميليشيات مصادر.. مليشيا الحوثي تطلق طائرات استطلاعية على خليج عدن وبحر العرب باكستان.. 10 أعوام سجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان..تفاصيل الحوثي يكشف تفاصيل رسالة تهديد أمريكية وصلته عبر دولة خليجية صفعة للمحتل.. استبعاد “إسرائيل” من مؤتمر ميونيخ للأمن مسؤول أممي: “إسرائيل” لم تقدم رسميا ملف اتهام موظفين في الأونروا وسط اتساع رقعة الجوع..الغذاء العالمي يستبعد 4 ملايين يمني من قائمة المساعدات
أعلنت مجموعة موظّفين حكوميّين أمريكيّين الصيام عن الطعام ليوم واحد، تضامنا مع غزة وسعيا منهم للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية هناك والتنديد بسياسة جو بايدن تجاه إسرائيل.
وتخطّط مجموعة “الفدراليّون المتّحدون من أجل السلام”، وهي مجموعة من العمال ينتمون إلى أكثر من 20 وكالة حكومية، تنظيم هذا الإضراب لمدة يوم واحد.
وقال ممثّلون عن “الفدراليين المتّحدين” -وهي مجموعة من عشرات الموظفين الحكوميين المحبطين من الأحداث التي تشهدها غزة وكانوا قد نظّموا في وقت سابق إضرابا عن العمل- لصحيفة “الغارديان” إنّ أعضاءها سيبدؤون يوم الخميس إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد.
ومن المتوقّع أن يحضر الموظفون الاتحاديون المشاركون إلى مكاتبهم وهم يرتدون الزي الأسود اللون أو يرتدون الكوفية أو غيرها من رموز التضامن مع الشعب الفلسطيني. وتحدّث موظّف فدرالي نيابة عن المجموعة: “إنّ يوم الصيام هو ردّ على استخدام إسرائيل للتّجويع سلاح حرب من خلال تعمّد حجب الغذاء ومنع دخوله إلى غزة”.
وتقول المجموعة إنّ أعضاءها يمثّلون أكثر من عشرين وكالة حكومية، من بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي وغيرها، ومن ضمنهم موظفون حكوميون ومعنيّون بالشؤون السياسية.