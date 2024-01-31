مصادر.. مليشيا الحوثي تطلق طائرات استطلاعية على خليج عدن وبحر العرب

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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كشفت مصادر محلية عن قيام مليشيا الحوثي بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة الإستطلاعية نحو خليج عدن وبحرب العرب، لرصد أهداف بحرية جديدة لاستهدافها.

وتأتي عملية إطلاق الطائرات الاستطلاعية مع استعدادات لمليشيا الحوثي ومعهم خبراء إيرانيين، وفق المصادر، من خلال نقل صواريخ مجنحة وبحرية إلى البيضاء وتعز لزيادة وتيرة الهجمات في خليج عدن وامتدادها الى بحر العرب.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت ميليشيا الحوثي اطلاق صاروخا على سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها عبر خليج عدن.

وخلال الأيام الماضية، نقل الحوثيون، ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني، صواريخ مضادة للسفن من صنعاء إلى محافظات تعز والحديدة وحجة، خلال الساعات الماضية. وكشفت مصادر محلية، أن الصواريخ المنقولة “بالستية ومجنحة وأخرى بحرية”.

وبحسب المصادر، فإن الصواريخ نقلت إلى مواقع تنفيذ العمليات الهجومية على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن. كما تم نقل عشرات الطائرات الاستطلاعية والهجومية إلى تلك المحافظات.