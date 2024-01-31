باكستان.. 10 أعوام سجن لرئيس الوزراء السابق عمران خان..تفاصيل

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حُكم على رئيس الحكومة الباكستانيّة السابق عمران خان، اليوم الثلاثاء، بالسجن عشرة أعوام، وفق وسائل إعلاميّة رسميّة وناطق باسم حزبه.
وقال حزب خان، حركة الإنصاف، إنّ محكمة خاصة حكمت على خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، في إطار قضيّة مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، مضيفا أنه سيطعن في القرار.
وفي ديسمبر الماضي، رفض ترشيح خان، ومعظم أنصاره للانتخابات التشريعية المقررة في فيفري المقبل، حسب ما أعلن مسؤولو حزبه. وكان وكيل رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، المحامي نعيم حيدر بانجوتا، قد أعلن مطلع الشهر الحالي، أنّ “اتهامات بازدراء مفوضية الانتخابات
وُجّهت إلى موكله؛ وذلك في تحرك يتعلق بمزاعم إدلائه بتصريحات مهينة عن رئيس المفوضية”، حسب وكالة رويترز. وكانت شرطة مدینة کراتشي، قد اعتقلت أمس الاثنين “20 شخصا من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان خلال محاولتهم التجمّع خلال الحملة الانتخابیة”، حيث تجمّع نحو ألفي شخص في كراتشي للحملة الانتخابیة بعد أن حثّ مسؤولو حزب “حركة إنصاف” -الذي يتزعمه خان- أنصارهم على التجمّع في جميع أنحاء البلاد رغم عدم إعطاء الشرطة إذنا بذلك.
وقال المستشار الإعلامي للحركة ذو الفقار بخاري، إنّ المظاهرات خرجت أيضا في روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد، وكذلك في أجزاء أخرى من البنجاب، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، حيث اعتقلت الشرطة متظاهرين.