صفعة للمحتل.. استبعاد “إسرائيل” من مؤتمر ميونيخ للأمن

الأربعاء 31 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر ميونيخ للأمن، استبعاد إسرائيل من المشاركة الرئيسية في الحدث، وذلك بسبب استمرار حربها على غزة.

ووفق مقابلة أجرتها القناة 12 العبرية، مع منظمي الحدث، الاثنين، فإنّ قرار استبعاد الاحتلال من المؤتمر الذي يعتبر أحد أهم المؤتمرات في مجال الأمن القومي كان غير متوقّع، باعتباره كان يؤدّي دورا رئيسيا في هذا المؤتمر لفترة طويلة.

والعام الماضي، تم منح ممثلي الاحتلال مكانا مهما في المؤتمر، حيث خصّصت مقاعد مركزية لرئيس الوزراء نتنياهو ووزراء الدفاع بيني غانتس ويوآف غالانت ويعالون.

إلّا أنّ هذه الدورة تحل بظروف مختلفة، وقبل المؤتمر المزمع عقده بعد أسبوعين، قرّرت إدارة الحدث رفض كل طلبات الاشتراك المقدّمة من الدولة العبرية. وتم اتّخاذ قرار بتقليل ظهور وزير الدفاع يوآف غالانت وعائلات الرهائن، حيث تم رفض طلبهم لتنظيم حفل تكريم للرهائن.

وتم اقتراح حلّ بديل للعائلات، وهو عقد “حدث جانبي” بمشاركة أقل في المؤتمر، مما يؤدّي إلى انخفاض اهتمام وسائل الإعلام الدولية بشكل محدود أيضا.

ورفض طلب مكتب وزير الدفاع يوآف غالانت للتحدّث في المؤتمر، كما حدث سابقا. ولكن عوضا عن ذلك، تم تقديم فرصة له للمشاركة بصفة متحدّث في اللجنة. وكالات