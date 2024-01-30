الكشف عن مليون خدمة صحية.. وارتفاع مستوى الخدمات الصحية خلال 2023بنسبة 18%

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن إجمالي الخدمات الصحية المنفذة خلال 2023 بلغت 5مليون و810ألفاً و342 خدمة طبية وعلاجية ورعاية صحية أولية، قدمها 81مرفقاً صحياً يشرف عليها مكتب الصحة بمأرب، بخلاف مستشفيي هيئة مأرب العام ،والمستشفى العسكري.

ووفق التقرير السنوي الصادر عن المكتب فقدبلغ إجمالي المستفيدين من الخدمات الطبية والعلاجيه والرعاية الصحية الأولية 3مليون و639الفاو704مستفيدومستفيده وذكر التقرير أن مستشفيات المحافظة

- بخلاف هيئة مستشفى مأرب العام -والمستشفى العسكري، أجري 15 ألف و 498 عملية جراحية مختلفة ، وأن العيادات الخارجية بالمستشفيات الرئيسية ، ومستشفيات المديريات والمراكز الصحية قدمت خدماتها لـ 1مليون و213ألفا و433 مستفيد، في حين استفاد من خدمات أقسام الطوارئ 148 ألفاو272مستفيدا.

ووفق التقرير فقد استفاد من الفحوصات المختبرية بمحافظة مأرب 918 ألفا و938مستفيد، وجرى عمل أشعة لـ 152ألف و760مستفيد، في حين استفاد من الخدمات الصيدلانية 370ألفا و855 مستفيد.

أما الرعاية الصحية الأولية فتوزعت بين تحصين 721 ألفاً و371 من تلقو جرعات اللقاحات المختلفه، وتوزيع تغذية علاجية على 819 ألفاً و 989 طفل وأم، إلى جانب تقديم خدمات صحة الطفل لـ 452 ألفاً و290طفل وطفلة، فضلاً عن استفادة 234 ألف و780 مستفيد من خدمات الصحة الإنجابية.

أما في جانب مكافحة الأمراض والاوبئه فقد شهد العام 2023م إنتشار لحمى الضنك فقد سجلت 2461حالةاشتباه فيما سجلت 882 حالة اشتباه كوليراء وسجلت عدد 729حالةاشتباه حصبه.

وأشار أن المكتب عمل جاهدا في مواجهة الأمراض والاوبئة من خلال طواقمه الطبية وفرق الترصد الوبائي وفرق الاستجابة بالمديريات، وفرق التثقيف الصحي من خلال تكثيف التوعية الصحية حيث تم توعية 717الفاو820 استفادو من التوعية الصحية.

وفي السياق أكد الدكتور احمد العبادي مدير عام مكتب الصحة بالمحافظة - أن المكتب حقق زيادة في نسبة الخدمات الصحية خلال 2023 بلغت 18% ، عن العام 2022م وقال إن العام 2023 م شهد العديد من الإضافات النوعية في المستشفيات، منها تحديث وتوسعه وبناءوإفتتاح أقسام جديده قسم الأشعة المقطية ومركز معالجة حالات سؤ التغذية وانشاء وافتتاح مصانع اوكسجين ورفع السعة السريرية بالمستشفيات إلى 558 سريراً وإضافة65 سريرا لأقسام الطوارئ.

وإضافة 15سرير عناية مركزة وإفتتاح وتجهيز عدد اقسام العنايه والطوارئ والتعاقد مع العديد من الأطباء الأخصائيين في مختلف التخصصات ، والأطباء العموم والفنيين. وأشاد الدكتور العبادي بالدعم الذي تقدمه وزارة الصحة العامة والسكان .

ممثلة بالدكتور قاسم بحيبح وزير الصحة العامة والسكان حيث دعم القطاع الصحي بالمحافظة كان ابرزها توفيرعدد من التجهيزات والمعدات الطبيةالنوعيه والحديثه لعدد من مستشفيات المحافظه ودعم سلسلة التبريد ب31ثلاجة شمسيه وانشاء مصانع اوكسجين. واعتماد البورد اليمني وتعيين اللجنة الطبية وافتتاح فرع للمجلس الطبي.

مثمناً في ذات الصدد الدعم والاهتمام الذي تولية قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء سلطان العرادة، والذي وجه باعتماد شراء أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية للعديد من المستشفيات.

وجهود جميع شركاء القطاع الصحي من المنظمات الدولية والمحليه وشكر الدكتور العبادي مايبذله مدراء المستشفيات والكوادر الطبية ولجميع العاملين في القطاع الصحي بالمحافظة، وما يبذلونه في خدمة المواطنين والنازحين في المحافظة