الكشف عن مليون خدمة صحية.. وارتفاع مستوى الخدمات الصحية خلال 2023بنسبة 18% خبراء إيرانيون يحذرون قيادة الحوثيين من هجمات برية محتملة في الحديدة والميلشيا تعزز استعداداتها في الجزر الغربية ومدن الموانئ ميلشيا الحوثي تستعد للتصعيد في خليج عمان وتقوم بتقل صواريخ بالستية من صنعاء وصعدة والدفع بتعزيزات الى جبهات الجوف ومأرب استئناف محاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني في شبوة..تفاصيل الجلسة الخارجية البريطانية..كاميرون يبحث هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية خلال زيارته لسلطنة عمان اجتماع سري لقيادات حوثية وخبراء إيرانيين في سواد حزيز ونجاح وساطة خليجية في خفض التصعيد في البحر الأحمر .. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل مصادر عسكرية تطالب المجلس الرئاسي ببدا معركة التحرير الشاملة وتحذر الشرعية من اتاحة انفراد الحوثيين بالجبهات الكشف عن أعداد وهويات الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الاحتلال في غزة عاجل : اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية وحشد الطاقات تنظيم الدولة يدخل 2024 بقوة.. تفاصيل 8 أيام دامية في 12 دولة
كشفت مصادر بصنعاء عن تلقي ميلشيا الحوثي معلومات استخباراتية من إيران باستعدادات للقوات البحرية الأمريكية والبريطانية لبدء عملية عسكرية مشتركة تستهدف ضرب مواقع الميلشيا في الجزر الغربية المتاخمة للسواحل الجنوبية في البحر الأحمر وعدة مواقع اخري تنطلق منها الصواريخ والمسيرات التي تستهدف بها الميلشيا السفن التجارية .
وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن مسارعة ميلشيا الحوثي بنقل أسلحة ثقيلة ومتوسطة من ضمنها صواريخ بلاسيتية من بينها صواريخ كروز إيرانية الصنع الى الجزر الخاضغة لسيطرتها ومن ضمنها جزيرة كمران وبعض الجزر الصغيرة المجاورة بالتزامن مع تعزيز مواقع تمركز عناصر الميلشيا في مدن الموانيء التابعة للحديدة يأتي ضمن استعدادات الحوثيين لمواجهة هجمات أمريكية وبريطانية وشيكة وغير مسبوقة في نوعية الأهداف التي سيتم ضربها وبحسب المصادر فإن خبراء عسكريين إيرانيين حذروا قيادة الجماعة من إمكانية ان تشمل العمليات العسكرية المرتقبة للقوات الأمريكية والبريطانية انزالات جوية لقوات مهام خاصة لضرب بعمليات برية .