خبراء إيرانيون يحذرون قيادة الحوثيين من هجمات برية محتملة في الحديدة والميلشيا تعزز استعداداتها في الجزر الغربية ومدن الموانئ

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر بصنعاء عن تلقي ميلشيا الحوثي معلومات استخباراتية من إيران باستعدادات للقوات البحرية الأمريكية والبريطانية لبدء عملية عسكرية مشتركة تستهدف ضرب مواقع الميلشيا في الجزر الغربية المتاخمة للسواحل الجنوبية في البحر الأحمر وعدة مواقع اخري تنطلق منها الصواريخ والمسيرات التي تستهدف بها الميلشيا السفن التجارية .

وأكدت المصادر لـ"مأرب برس" أن مسارعة ميلشيا الحوثي بنقل أسلحة ثقيلة ومتوسطة من ضمنها صواريخ بلاسيتية من بينها صواريخ كروز إيرانية الصنع الى الجزر الخاضغة لسيطرتها ومن ضمنها جزيرة كمران وبعض الجزر الصغيرة المجاورة بالتزامن مع تعزيز مواقع تمركز عناصر الميلشيا في مدن الموانيء التابعة للحديدة يأتي ضمن استعدادات الحوثيين لمواجهة هجمات أمريكية وبريطانية وشيكة وغير مسبوقة في نوعية الأهداف التي سيتم ضربها وبحسب المصادر فإن خبراء عسكريين إيرانيين حذروا قيادة الجماعة من إمكانية ان تشمل العمليات العسكرية المرتقبة للقوات الأمريكية والبريطانية انزالات جوية لقوات مهام خاصة لضرب بعمليات برية .