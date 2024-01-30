خبراء إيرانيون يحذرون قيادة الحوثيين من هجمات برية محتملة في الحديدة والميلشيا تعزز استعداداتها في الجزر الغربية ومدن الموانئ ميلشيا الحوثي تستعد للتصعيد في خليج عمان وتقوم بتقل صواريخ بالستية من صنعاء وصعدة والدفع بتعزيزات الى جبهات الجوف ومأرب استئناف محاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني في شبوة..تفاصيل الجلسة الخارجية البريطانية..كاميرون يبحث هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية خلال زيارته لسلطنة عمان اجتماع سري لقيادات حوثية وخبراء إيرانيين في سواد حزيز ونجاح وساطة خليجية في خفض التصعيد في البحر الأحمر .. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل مصادر عسكرية تطالب المجلس الرئاسي ببدا معركة التحرير الشاملة وتحذر الشرعية من اتاحة انفراد الحوثيين بالجبهات الكشف عن أعداد وهويات الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الاحتلال في غزة عاجل : اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية وحشد الطاقات تنظيم الدولة يدخل 2024 بقوة.. تفاصيل 8 أيام دامية في 12 دولة بالأرقام ...الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة عدد كبير من جنوده في غزة خلال 24 ساعة
تواصل ميلشيا الحوثي حشد المقاتلين من عدة مناطق للدفع بهم كتعزيزات إضافية الى جبهات الجوف ومأرب وشبوة .
وكشفت مصادر استخباراتية عن استحداث ميلشيا الحوثي لمنصات وقواعد لاطلاق الصواريخ البالستية في منطقة "مكيراس" استعدادا لاستخدامها في استهداف سفن تجارية أمريكية اثناء مرورها في خليج عمان .
وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي دفعت بمجاميع من عناصرها في معسكرات في محافظتي " ذمار والبيضاء" في اتجاه المناطق الحدودية مع بيحان شبوة مثل حريب والجوبة جنوب مأرب كما نقل الحوثيين صواريخ بالستية من معسكر كهلان في صعدة إلى منطقة باقم، حيث تتمركز قوات تابعة للحكومة اليمنية ومدعومة من السعودية.
وبحسب المصادر فأن ميلشيا الحوثي قامت بتركيب منصات إطلاق طائرات مسيرة في منطقة الحمزات بصعدة ونقل مجموعة أخرى من الصواريخ البالستية من صنعاء إلى مناطق المطمة في الجوف والعشا وحرف سفيان في عمران.