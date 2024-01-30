ميلشيا الحوثي تستعد للتصعيد في خليج عمان وتقوم بتقل صواريخ بالستية من صنعاء وصعدة والدفع بتعزيزات الى جبهات الجوف ومأرب

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_خاص

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تواصل ميلشيا الحوثي حشد المقاتلين من عدة مناطق للدفع بهم كتعزيزات إضافية الى جبهات الجوف ومأرب وشبوة .

وكشفت مصادر استخباراتية عن استحداث ميلشيا الحوثي لمنصات وقواعد لاطلاق الصواريخ البالستية في منطقة "مكيراس" استعدادا لاستخدامها في استهداف سفن تجارية أمريكية اثناء مرورها في خليج عمان .

وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي دفعت بمجاميع من عناصرها في معسكرات في محافظتي " ذمار والبيضاء" في اتجاه المناطق الحدودية مع بيحان شبوة مثل حريب والجوبة جنوب مأرب كما نقل الحوثيين صواريخ بالستية من معسكر كهلان في صعدة إلى منطقة باقم، حيث تتمركز قوات تابعة للحكومة اليمنية ومدعومة من السعودية.

وبحسب المصادر فأن ميلشيا الحوثي قامت بتركيب منصات إطلاق طائرات مسيرة في منطقة الحمزات بصعدة ونقل مجموعة أخرى من الصواريخ البالستية من صنعاء إلى مناطق المطمة في الجوف والعشا وحرف سفيان في عمران.