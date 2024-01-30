استئناف ﻿محاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني في شبوة..تفاصيل الجلسة

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استأنفت محكمة عتق الابتدائية، جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ عبدالله الباني، الذي اغتيل من قبل عناصر تابعة لفصائل المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في بيحان شبوة، في أبريل الماضي.
وخلال الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المحكمة القاضي ياسر سيلان، تقدم محامي المتهمين بطلب الغاء الإجراءات السابقة التي تمت في القضية الا أن القاضي رفض ذلك وصادق على الإجراءات السابقة التي مرت بها القضية.
وكلف القاضي سيلان نقابة المحامين بتنصيب محامي للمتهمين الفارين من وجهة العدالة وإعطاء فرصة لتقديم أي ادلة او اثباتات الى الجلسة القادمة التي حدد موعدها الأربعاء بعد القادم.
وقبل أكثر من شهرين توقفت جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ لباني لأسباب غير معلومة، وبعد ذلك اختطفت قوات من ألوية العمالقة، التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة عبدالرحمن المحرمي، عدد من أقراد أسرته لمطالبتهم باستئناف القضية، وافرجت عنهم لاحقا.
واغتيل الشيخ الباني من قبل عناصر تابعة لتشكيلات دفاع شبوة، عقب إمامته الناس وأدائه خطبة صلاة عيد الفطر الماضي "أواخر أبريل" 2023 في ساحة مديرية بيحان أمام مرأى المصلين.