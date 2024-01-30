عاجل : اجتماع سري لقيادات حوثية وخبرا إيرانيين في سواد حزيز ونجاح وساطة خليجية في خفض التصعيد في البحر الأحمر .. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 972

كشفت تقرير استخباراتي عن نجاح وساطة عمانية - قطرية في خفض التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن بين القوات الدولية والحوثيين مشيرا إلى انه بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن فمن المرجح عودة الهجمات مع استعداد القوات الأمريكية لشن ضربات مفاجئة على مواقع يتواجد فيها مستشارون عسكريون إيرانيون في العراق وسوريا واليمن.

واكد التقريرالصادرعن وكالة "لشيبا انتلجنس" الاستخباراتية الذي اطلع عليه مأرب برس إن جماعة الحوثي نقلت خلال الساعات القليلة الماضية صواريخ باليستية من مزارع باجل إلى ساحل الكثيف بالحديدة، وتستعد الجماعة لشن هجمات جديدة بالصواريخ والزوارق المفخخة على السفن التابعة لها. البحر الأحمر وخليج عدن منوها الى أنه تم عقد اجتماع عسكري في منطقة السواد بصنعاء، ضم كبار قيادات الحوثيين، بينهم عبدالخالق الحوثي، وخبراء إيرانيون مسؤولون عن القوة الصاروخية. وناقش اللقاء التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك شن هجمات صاروخية على منشآت عسكرية خليجية تستخدمها القوات الأمريكية.

ونقل التقرير عن مصادر عسكرية، إن قوات العمالقة المدعومة من الإمارات، استعادت مواقع من مقاتلي الحوثيين في منطقة القويم بمحافظة بيحان بشبوة، وأوقعت المعركة عشرات الجرحى من الجانبين مشيرا الى أن لأسلحة النوعية خاصة الصواريخ الحرارية والمضادة للدروع والمدفعية ذاتية الدفع، التي استخدمتها قوات العمالقة، منعت الحوثيين بشكل كبير من التقدم باتجاه بيحان.