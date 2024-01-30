ميلشيا الحوثي تستعد للتصعيد في خليج عمان وتقوم بتقل صواريخ بالستية من صنعاء وصعدة والدفع بتعزيزات الى جبهات الجوف ومأرب استئناف محاكمة المتهمين بقتل الشيخ الباني في شبوة..تفاصيل الجلسة الخارجية البريطانية..كاميرون يبحث هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية خلال زيارته لسلطنة عمان عاجل : اجتماع سري لقيادات حوثية وخبرا إيرانيين في سواد حزيز ونجاح وساطة خليجية في خفض التصعيد في البحر الأحمر .. تقرير استخباراتي يكشف التفاصيل مصادر عسكرية تطالب المجلس الرئاسي ببدا معركة التحرير الشاملة وتحذر الشرعية من اتاحة انفراد الحوثيين بالجبهات الكشف عن أعداد وهويات الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الاحتلال في غزة عاجل : اللواء سلطان العرادة يوجه برفع الجاهزية القتالية واليقظة الأمنية وحشد الطاقات تنظيم الدولة يدخل 2024 بقوة.. تفاصيل 8 أيام دامية في 12 دولة بالأرقام ...الجيش الإسرائيلي يعلن عن إصابة عدد كبير من جنوده في غزة خلال 24 ساعة الغرفة التجارية بعدن توجه إهانة مستحقة لكل المسؤولين اليمنيين على كافة المستويات حسب توصيف دبلوماسي يمني .. تفاصيل مذكرة استغاثة بالسعودية والإمارات
كشفت تقرير استخباراتي عن نجاح وساطة عمانية - قطرية في خفض التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن بين القوات الدولية والحوثيين مشيرا إلى انه بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن فمن المرجح عودة الهجمات مع استعداد القوات الأمريكية لشن ضربات مفاجئة على مواقع يتواجد فيها مستشارون عسكريون إيرانيون في العراق وسوريا واليمن.
واكد التقريرالصادرعن وكالة "لشيبا انتلجنس" الاستخباراتية الذي اطلع عليه مأرب برس إن جماعة الحوثي نقلت خلال الساعات القليلة الماضية صواريخ باليستية من مزارع باجل إلى ساحل الكثيف بالحديدة، وتستعد الجماعة لشن هجمات جديدة بالصواريخ والزوارق المفخخة على السفن التابعة لها. البحر الأحمر وخليج عدن منوها الى أنه تم عقد اجتماع عسكري في منطقة السواد بصنعاء، ضم كبار قيادات الحوثيين، بينهم عبدالخالق الحوثي، وخبراء إيرانيون مسؤولون عن القوة الصاروخية. وناقش اللقاء التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك شن هجمات صاروخية على منشآت عسكرية خليجية تستخدمها القوات الأمريكية.
ونقل التقرير عن مصادر عسكرية، إن قوات العمالقة المدعومة من الإمارات، استعادت مواقع من مقاتلي الحوثيين في منطقة القويم بمحافظة بيحان بشبوة، وأوقعت المعركة عشرات الجرحى من الجانبين مشيرا الى أن لأسلحة النوعية خاصة الصواريخ الحرارية والمضادة للدروع والمدفعية ذاتية الدفع، التي استخدمتها قوات العمالقة، منعت الحوثيين بشكل كبير من التقدم باتجاه بيحان.