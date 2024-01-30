مصادر عسكرية تطالب المجلس الرئاسي ببدا معركة التحرير الشاملة وتحذر الشرعية من اتاحة انفراد الحوثيين بالجبهات

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكدت مصادر عسكرية عن توافق كبير و شبه اجماع داخل وزارة الدفاع اليمنية على أهمية الترابط بين كافة الجبهات واعداد خطة عسكرية موحدة في المرحلة الحالية تشارك في تنفيذها كافة تشكيلات ووحدات الجيش الوطني والقوات المشتركة بالساحل الغربي تحت قيادة واشراف غرفة عمليات متسقة ومشتركة وذلك لمواجهة الحوثيين واستكمال معركة التحرير الشاملة وإعادة فرض سيطرة الدولة على كافة المحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الميلشيا وفي مقدمتها الحديدة والعاصمة صنعاء .

كما حذرت مصادر عسكرية في تصريحات لـ"مأرب برس" من خطورة اتاحة استفراد الحوثيين بكل جبهة على حدة مشيرة الى أنه يجب على القيادة السياسية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي انتهاز الفرصة السانحة والاستثنائية والتوجيه بتنشيط كافة الجبهات الرئيسية بتوقيت متزامن لخلخلة الميلشيا وتشتيت تركيزها وعدم تكرار الأخطاء الفادحة التي ارتكبت في السابق وتسببت في تمكن الميلشيا من توسيع مناطق سيطرتها نتيجة الافتقاد للترابط المفترض بين الجبهات .

ولفتت المصادر الى أن ميلشيا الحوثي تشن حملات عسكرية متزامنة في ثلاث جبهات رئيسية تتمثل في شبوة والجوف ومأرب وتقوم بعمليات التحشيد من مناطق طوق العاصمة والمحافظات الشمالية المجاورة الأمر الذي تمكنت معه من حصر نطاق المواجهات في مناطق الشرعية منوهة الى أنه يجب على قيادة الشرعية التسريع بتنشيط الجبهات التي تمثل خطوط دفاع متقدمة للميلشيا عن العاصمة صنعاء والمتمثلة في جبهات " نهم والبيضاء والحديدة " بالتزامن مع اشعال بقية الجبهات وعدم اتاحة انفراد ميلشيا الحوثي بتحديد مكان وتوقيت الحرب وهو حدث في السابق وتكرر في الوقت الراهن من خلال مبادرة الحوثيين بالتصعيد العسكري في جبهات مـأرب والجوف وشبوة .