الغرفة التجارية بعدن توجه إهانة مستحقة لكل المسؤولين اليمنيين على كافة المستويات حسب توصيف دبلوماسي يمني .. تفاصيل مذكرة استغاثة بالسعودية والإمارات

الثلاثاء 30 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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في سابقة غير معهودة تكشف عن حالة من الإحباط في الأوساط التجارية اليمنية بعدن من جدوى التعويل على المعالجات الحكومية وجهت الغرفة التجارية بعدن مناشدة للقيادتين السعودية والاماراتية للتدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني الذي وصل الى مرحلة متاخرة من التقاقم بسبب انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية وسوء الأداء الحكومي والافتقاد لمعالجات ناجعة تسهم في تدارك الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين التي وصلت الى حدود غير مسبوقة من المعاناة .

وأعتبر الدبلوماسي اليمني "مصطفي أحمد نعمان " في منشور له على منصة أكس – رصده مأرب برس- أن مناشدة التجار اليمنيين القيادتين السعودية والاماراتية لإنقاذ الاقتصاد يمثل جرس انذار كونه يأتي بعد ان يئسوا من قدرات السلطات اليمنية واهتمامها بما يعانيه الناس وبسبب هروب كبار المسؤولين من البلاد ليتابعوا أعمالهم الخاصة وأوضاع أبناءهم".

وأشار "نعمان" الى أن المذكرة المقدمة من الغرفة التجارية اليمنية بعدن الى القيادتين السعودية والإماراتية تمثل "اهانة مستحقة لكل المسؤولين على كافة المستويات".

وتشهد العاصمة السياسية المؤقتة عدن والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أوضاع اقتصادية ومعيشية متفاقمة نتيجة انهيار القيمة الشرائية للعملة الوطنية حيث تخطي سعر صرف الدولار الواحد حاجز الـ"1600" ريال وهو ما تسبب في تصاعد موجة الغلاء في أسعار المواد التموينية والاساسية .